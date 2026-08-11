AVISO: Bundesheer tauft elf Welpen am Traditionstag des Militärhundezentrums

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, dem 13. August, werden im Rahmen des Traditionstages des Militärhundezentrums elf Welpen getauft. Die Belgischen Schäferhund-Welpen des „T-Wurf von Kaisersteinbruch“ werden, im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, durch die Welpentaufe offiziell in den Dienststand des Bundesheeres übernommen. Die Patenschaft wird durch den Österreichischen Fußball Bund (ÖFB), vertreten durch den ehemaligen Vizekanzler sowie amtierender Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden des ÖFB, Josef Pröll, übernommen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis am 12. August, 15:00 Uhr, unter +43 (0) 664-622-1005 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

09:45 Eintreffen der Ehrengäste am Kirchenplatz

10:00 Beginn des Festaktes mit der heiligen Messe

12:00 voraussichtliches Ende

Anschließender Ausklang mit einem Platzkonzert der Militärmusik Steiermark

Für Medienvertreter besteht die Möglichkeit einen Shuttle-Transfer vom BMLV (Roßauer Lände 1, 1090 Wien) in Anspruch zu nehmen. Der Treffpunkt ist um 08:30 Uhr, die Abfahrt erfolgt um 08:45 Uhr. Alternativ ist auch eine individuelle Anreise möglich.

Zeit & Ort:

Ab 09:30 Uhr, Kirchenplatz / Militärhundezentrum 2462 Kaisersteinbruch