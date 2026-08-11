  • 11.08.2026, 08:53:32
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Trinkwasser und Abkühlung auf einen Blick

Neues Modul „Wasser & Abkühlung“ bietet Städten und Gemeinden zusätzlichen digitalen Service für Bürger und Gäste

Die free-key CityApp verbindet digitale Information mit realen Abkühlorten: Das neue Modul „Wasser & Abkühlung“ zeigt Bürgern und Gästen Trinkwasserstellen und Möglichkeiten zur Abkühlung direkt am jeweiligen Standort.
Mils - Hall in Tirol (OTS) - 

Gerade bei hohen Temperaturen ist es für Städte und Gemeinden wichtig, Bürger und Gäste schnell darüber zu informieren, wo Trinkwasser und Möglichkeiten zur Abkühlung zu finden sind. Die free-key CityApp bietet dafür das Modul „Wasser & Abkühlung“, mit dem Trinkwasserstellen, Brunnen, schattige Plätze, Wasserspielplätze, klimatisierte öffentliche Gebäude und weitere Abkühlorte übersichtlich dargestellt werden können.

Besonders für Tourismusgemeinden und Städte mit vielen Tagesgästen bietet die Funktion einen unmittelbaren Mehrwert. Besucher kennen die örtlichen Gegebenheiten häufig nicht und können über die App schnell herausfinden, wo sich in ihrer Nähe eine Trinkwasserstelle oder ein geeigneter Abkühlort befindet.

Die free-key CityApp ist bereits in über 650 Städten und Gemeinden vertreten. Sie erkennt den Standort automatisch und öffnet die passende Kommune. Dank einheitlicher Menüführung finden sich Bürger und Gäste auch an einem fremden Ort schnell zurecht – ohne für jede Stadt oder Gemeinde eine eigene App installieren zu müssen.

Auch kurzfristig können Kommunen das Angebot nutzen: Bei Bedarf kann eine Stadt oder Gemeinde innerhalb eines Tages grundbefüllt und in der free-key CityApp aktiviert werden. Damit können Informationen zu Trinkwasser- und Abkühlorten sehr rasch für Bürger und Gäste verfügbar gemacht werden.

„Gerade jetzt bei hohen Temperaturen möchten Menschen nicht lange suchen. Sie wollen schnell wissen, wo sie Trinkwasser bekommen oder einen Ort zur Abkühlung finden. Für Städte und Gemeinden ist das ein einfacher zusätzlicher Service für ihre Bürger und gleichzeitig ein Mehrwert für Besucher und Gäste“, erklärt Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH.

Mit dem Modul „Wasser & Abkühlung“ erweitert die free-key CityApp ihr Angebot um eine Funktion, die in dieser Form bislang einzigartig ist.

Rückfragen & Kontakt

IT-Innerebner GmbH
Walter Innerebner
Telefon: +43 512 39 06 05
E-Mail: [email protected]

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