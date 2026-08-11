Erweiterung der Online Sammlung Plus

Wien, 11.8.2026 (OTS) -

Unter sammlung.volkskundemuseum.at sind nun mehr als 23.000 digitalisierte Objekte aus der umfangreichen kulturhistorischen Sammlung des Volkskundemuseum Wien für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Das 1895 begründete Volkskundemuseum Wien beherbergt in seinen Depots eine der größten mitteleuropäischen ethnografischen Sammlungen mit rund 162.000 Objekten, 277.000 Fotografien, 152.000 Büchern und etwa 570 Laufmetern Archivmaterial.

Passend zur Urlaubszeit lädt die Online Sammlung Plus zu einer digitalen Entdeckungsreise ein: Tausende Objekte können online erkundet werden. Das Spektrum reicht von Alltagsgegenständen, Fotografien und Textilien über Bibliotheksbestände, Publikationen und Eigenverlage bis hin zu Archivalien und Dokumenten. Ein Highlight sind die über einhundert 3D-Modelle, die eine detailgetreue Erkundung der Objekte von allen Seiten ermöglichen. In der digitalen Sammlung können Nutzer:innen die Bestände in ihrem wissenschaftlichen Kontext recherchieren, erforschen und neu entdecken.

Kulturelles Erbe 2.0

Die Online Sammlung Plus des Volkskundemuseum Wien ist weit mehr als ein Online-Katalog: Sie ist ein integraler Bestandteil der kuratorischen Arbeit und zeigt beispielhaft, wie Museen ihre Sammlungen nachhaltig digital erschließen und sichtbar machen können. Das Portal schafft einen zeitgemäßen Zugang zum kulturellen Erbe und eröffnet neue Möglichkeiten für Forschung, Lehre, Vermittlung und interessierte Nutzer:innen. Das Volkskundemuseum Wien versteht sich als dynamischer Ort des Forschens und Entdeckens und hat mit der Online Sammlung Plus die Grundlage für künftige digitale Ausstellungen und thematische Online-Kurationen geschaffen.

Ende April wurde das zweite durch die Förderschiene Kulturerbe Digital des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) geförderte Digitalisierungsprojekt abgeschlossen. Insgesamt wurden 3.954 Datensätze in der Online Sammlung Plus veröffentlicht. Die Erweiterung umfasste in den letzten Monaten unter anderem folgende Konvolute:

Im Rahmen des Projekts wurden Maßnahmen zur kritischen Kontextualisierung der Bestände der Online Sammlung Plus umgesetzt. Durch die Implementierung eines Glossars werden als problematisch erkannte und großteils abwertende Begriffe, die heute bewusst nicht mehr verwendet werden, in deren Entstehungs- und Gebrauchsgeschichte verortet. Der Prozess der Kontextualisierung versteht sich als nicht abgeschlossen und das Glossar wird in Zukunft erweitert werden.

Transkriptionstool

Ein Transkriptionstool ermöglicht die interaktive Mitarbeit, um Handschriften aus dem Archiv lesbar zu machen und somit für eine breite und interessierte Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.