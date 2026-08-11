LH Mikl-Leitner überreicht Ehrenplakette des Landes Niederösterreich an Jazz Gitti

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte gestern, Montag, Martha Butbul, besser bekannt als Jazz Gitti, die Ehrenplakette des Landes Niederösterreich. „Jazz Gitti ist ein echtes Original. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, ihrem Schmäh und ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit begeistert sie seit Jahrzehnten die Menschen weit über Österreichs Grenzen hinaus“, sagte Mikl-Leitner bei der Überreichung.

„Jazz Gitti steht aber nicht nur für Lebensfreude, sondern auch dafür, sich auch in schwierigen Zeiten nicht unterkriegen zu lassen“, betonte sie. Das beweise sie gerade nach ihrer Krebsdiagnose einmal mehr. „Mit beeindruckender Stärke, großem Lebensmut und unbändiger Energie kämpft sie sich zurück und steht bereits wieder auf der Bühne.“ Wie schon oft sei sie aufgestanden, habe weitergemacht und dabei nie den Humor verloren. „Genau das macht sie zu einer außergewöhnlichen Künstlerin und zu einem Vorbild für viele Menschen“, so die Landeshauptfrau.

Ihre Leidenschaft für die Musik entdeckte Martha Butbul bereits in jungen Jahren. Nach mehreren Jahren in Israel kehrte sie 1971 nach Österreich zurück und arbeitete zunächst in der Gastronomie. Mit der Eröffnung des „1. Wiener Jazz Heurigen“ entstand auch ihr Künstlername Jazz Gitti. Erste große Bühnenerfahrungen sammelte sie Anfang der 1980er-Jahre bei Drahdiwaberl, ehe sie mit ihrer eigenen Band, den „Discokillers“, durch Österreich und Deutschland tourte.

Den großen Durchbruch schaffte sie 1990 mit ihrem ersten Album „A Wunda“ und dem Hit „Kränk di net“. Zahlreiche erfolgreiche Alben, Gold- und Platinauszeichnungen sowie der World Music Award folgten. Auch abseits der Musik bewies Jazz Gitti ihre Vielseitigkeit – unter anderem in der ORF-Kultserie „Tohuwabohu“, bei Theater- und Musicalproduktionen sowie als Publikumsliebling bei „Dancing Stars“.

Jazz Gitti habe sich dabei niemals verbogen oder einem Trend angepasst, unterstrich Mikl-Leitner: „Sie ist immer sie selbst geblieben – unverwechselbar, unangepasst und mit dem Herz am rechten Fleck.“ Mit der Ehrenplakette des Landes wolle man Jazz Gitti danke sagen: „Danke für deine Lieder, deine Geschichten, deine offene Art, deine Lebensfreude und für unzählige, unvergessliche Momente.“

Jazz Gitti lebt in Leobendorf im Bezirk Korneuburg. Neben der Ehrenplakette des Landes Niederösterreich wurde ihr 2016 das „Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ verliehen.