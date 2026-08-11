Neue Studie aus Österreich: Erhalten Asthma- und COPD-Patient:innen die für sie passende Inhalationstherapie?

Wien (OTS) -

Eine in Österreich durchgeführte und kürzlich im renommierten Fachjournal Respiratory Medicine veröffentlichte Studie wirft eine wichtige Frage für die Versorgung von Menschen mit Atemwegserkrankungen auf: Erhalten alle Patient:innen die optimale Therapie?

Die Studie mit 257 Patient:innen aus Österreich untersucht erstmals unter realen Versorgungsbedingungen, ob Patient:innen ausreichend inspiratorischen Atemfluss für die effektive Anwendung ihrer verordneten Inhalatoren erzeugen können.

„ Die beste Therapie kann ihr volles Potenzial nur entfalten, wenn sie korrekt angewendet wird. Unsere Studiendaten zeigen, wie wichtig es ist, die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Patient:innen bei der Wahl des Inhalators zu berücksichtigen und die Inhalationstechnik regelmäßig zu überprüfen “, erklärt Dr. med. univ. Marcel Rowhani, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und Principal Investigator der Studie.

Die Ergebnisse der österreichweiten Real-World-Studie zeigen, dass ein erheblicher Anteil von Asthma- und COPD-Patient:innen nicht den optimalen inspiratorischen Fluss [Peak Inspiratory Flow (PIF)] erreicht, der für eine effektive Wirkstoffabgabe bei Trockenpulverinhalatoren erforderlich ist. Konkret erreichten 12,7% aller Asthma-Patient:innen und 23,6% aller COPD-Patient:innen nicht den optimalen PIF für ihr verwendetes Inhalationssystem.

Die richtige Inhalation entscheidet über den Therapieerfolg

Trockenpulverinhalatoren zählen zu den am häufigsten eingesetzten Inhalationssystemen bei Asthma und COPD. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch wesentlich davon ab, dass Patient:innen beim Einatmen ausreichend Atemfluss erzeugen. Wird dieser nicht erreicht, kann die Wirkstoffabgabe beeinträchtigt werden – mit potenziellen Auswirkungen auf die Krankheitskontrolle und dem Risiko der Untertherapie.

Wissenschaftliche Forschung für eine bessere Versorgung

Für Chiesi steht die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Atemwegserkrankungen im Mittelpunkt. Die nun publizierte Studie liefert wichtige Erkenntnisse für die klinische Praxis und zeigt, dass die Auswahl des geeigneten Inhalationssystems ein wesentlicher Faktor für den Therapieerfolg ist.

" Verantwortung für Menschen mit Atemwegserkrankungen bedeutet für uns, über die Therapie hinauszudenken. Wir sind stolz darauf, wissenschaftliche Forschung in Österreich selbst durchzuführen und zu unterstützen und damit zur Weiterentwicklung der Versorgung von Menschen mit Atemwegserkrankungen beizutragen. Zusätzlich bieten wir auf unserer Informationsplattform www.mehr-luft.at Inhalationsanleitungen sämtlicher gängiger Inhalationssysteme “, so Mag.a Judith Kisiel, Head of Medical und Pharmacovigilance bei Chiesi Pharmaceuticals GmbH Österreich.

Über die Studie

Die Studie „Peak inspiratory flow in Austrian patients with Asthma and/or COPD using dry powder inhalers – A Cross-Sectional, Observational Real-World Study“ wurde in Österreich zwischen Juli 2023 und März 2024 durchgeführt. Insgesamt wurden 257 Patient:innen mit Asthma oder COPD untersucht. Die Ergebnisse wurden im Juni 2026 im Fachjournal Respiratory Medicine veröffentlicht.

Publikation: Rowhani M. et al. Peak inspiratory flow in Austrian patients with Asthma and/or COPD using dry powder inhalers – A Cross-Sectional, Observational Real-World Study. Respiratory Medicine, 2026. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42251916/

Über die Chiesi Gruppe

Chiesi ist ein internationaler, forschungsorientierter Biopharmakonzern, der innovative therapeutische Lösungen für Atemwegserkrankungen, Seltene Erkrankungen und für den Krankenhausbereich entwickelt und vermarktet.

Als zertifizierte B Corp. seit 2019 ist Chiesi Teil einer globalen Gemeinschaft von Unternehmen mit verifizierten sozialen und ökologischen Standards. Das Unternehmen strebt an, bis 2035 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Mit über 90 Jahren Erfahrung hat Chiesi seinen Hauptsitz in Parma (Italien), ist in 31 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 7.900 Mitarbeitende.

Weitere Informationen auf www.chiesi.at

Mehr-Luft.at – das Informationsportal bei Lungenerkrankungen

Auf www.mehr-luft.at und Social Media finden Betroffene umfassende Informationen zu Asthma, COPD, Cystischer Fibrose und Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, Tipps für den Alltag, Inhalationsanleitungen sowie Podcasts und Kurzvideos – von Expert:innen aufbereitet.