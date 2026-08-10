  • 10.08.2026, 22:20:02
  • /
  • OTS0070

IV zu Sommergespräch: Erbschafts- und Vermögenssteuern sind der falsche Beitrag zur Budgetsanierung

Ideologie verstellt Blick auf Realität – neue Substanzsteuern treffen Mittelstand & Familienunternehmen – Österreich braucht Strukturreformen statt weiterer Steuerbelastungen

Wien (OTS) - 

Im heutigen ORF-Sommergespräch hat Grünen-Chefin Leonore Gewessler abermals Erbschafts- und Vermögenssteuern als möglichen Beitrag zur Budgetsanierung ins Spiel gebracht. Für die Industriellenvereinigung bleibt nach wie vor klar: Weitere Substanzsteuern sind stets der falsche Weg, hier verstellt die Ideologie den Blick auf die Realität. Erbschafts- und Vermögenssteuern lösen kein strukturelles Budgetproblem und sie sind wirtschaftspolitisch kontraproduktiv. Sie treffen insbesondere den industriellen Mittelstand und Familienunternehmen und belasten die, die investieren, Wertschöpfung schaffen und Arbeitsplätze sichern. Betriebsvermögen ist kein frei verfügbares Geldvermögen, sondern steckt in Unternehmen, Standorten, Maschinen und Arbeitsplätzen. Gerade bei Betriebsübergaben kann eine zusätzliche Substanzbesteuerung Liquidität binden und Investitionen sowie die Weitergabe von Unternehmen erschweren.

Wenn Österreich sein Budget nachhaltig sanieren will, braucht es Strukturreformen statt neuer Steuern auf die Substanz. Österreich ist bereits ein Hochsteuerland – zusätzliche Belastungen für Vermögen und Eigentum schwächen Anreize für Investitionen, Eigenkapitalbildung und Unternehmertum. Das ist weder gerecht noch ein sinnvoller Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Entscheidend ist es die Ursachen der hohen Staatsausgaben anzugehen und den Staat effizienter zu machen, anstatt neue Einnahmequellen zu suchen. Wer Arbeitsplätze, Wohlstand und damit auch die langfristige Finanzierung unseres Sozialstaats sichern will, muss den Mittelstand und die Unternehmen stärken, die diese Wertschöpfung erwirtschaften und nicht ihre Substanz zusätzlich besteuern.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer
Pressesprecherin
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://iv.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer
Pressesprecherin
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://iv.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright