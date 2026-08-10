Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Tino Erben

Wien (OTS) -

„Mit Tino Erben verliert Wien einen bedeutenden österreichischen Grafiker und Artdirector, der mit seinen ikonischen Entwürfen das visuelle Erscheinungsbild dieser Stadt über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt hat. Seine Arbeiten sind aus dem Wiener Kulturleben nicht wegzudenken und bleiben als prägende Beiträge zur österreichischen Gestaltungskultur in Erinnerung. Mein tief empfundenes Beileid gilt seiner Familie sowie allen, die ihm persönlich und beruflich verbunden waren“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

„Tino Erben hat mit seinem künstlerischen Schaffen Maßstäbe gesetzt und mehrere Generationen von Grafiker*innen geprägt. Gemeinsam mit Weggefährt*innen arbeitete er daran, Gestaltung und visuelle Kommunikation immer wieder neu zu denken und weiterzuentwickeln. Wien verliert mit ihm eine herausragende Persönlichkeit der österreichischen Grafik und einen wichtigen Lehrer, Gestalter und Impulsgeber. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei allen, die ihn begleitet haben“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Erben wurde 1933 in Wien geboren, studierte von 1954 bis 1958 an der Akademie für angewandte Kunst Wien, wirkte ab 1980 als Lehrbeauftragter für Schriftgestaltung und leitete von 1988 bis 2001 die Meisterklasse für Grafik an der Hochschule für angewandte Kunst. Von 1984 bis 1989 war er Artdirector der Wiener Festwochen. Als Grafikdesigner entwarf er Plakate, Kataloge und Drucksachen für zahlreiche kulturelle Institutionen und Veranstaltungen, darunter die Albertina, die Stadt Wien, die Triennale von Mailand und die Wiener Festwochen; zudem prägte er mit der Schriftgestaltung für die Wiener U-Bahn das Stadtbild nachhaltig. Seine Arbeiten sind unter anderem im Wien Museum, im Plakatmuseum Warschau und in der Mährischen Galerie in Brünn vertreten.

Tino Erben wurde u. a. mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, dem Preis der Stadt Wien für Angewandte Kunst, dem Plakatpreis Vis-Com Kongress und dem österreichischen Staatspreis für Buch- und Umschlaggestaltung ausgezeichnet.