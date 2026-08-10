AT&S gehört zu den sichtbarsten ATX-Unternehmen und erzielt die positivste internationale Medienresonanz

Leoben (OTS) -

Das steirische Technologieunternehmen AT&S zählt laut einer aktuellen Analyse von des Mediaanalyse-Unternehmens pressrelations zu den sichtbarsten Unternehmen im österreichischen Leitindex ATX. Besonders bemerkenswert: AT&S erzielt die beste Tonalität aller untersuchten ATX-Unternehmen und belegt damit Platz eins bei der weltweiten Medienwahrnehmung. Gleichzeitig konnte CEO Michael Mertin im CEO-Ranking zehn Plätze gutmachen und zählt nun zu den sichtbarsten Top-Managern des österreichischen Kapitalmarkts. Die Analyse erfasste internationale Online-Medienberichte in 61 Ländern.

Getrieben wurde die hohe Aufmerksamkeit vor allem durch den Boom rund um Künstliche Intelligenz, die weltweit steigende Nachfrage nach IC-Substraten und High-End-Leiterplatten sowie die weitere internationale Expansion des Unternehmens. Darüber hinaus nennt die Studie den Ausbau des Standorts Kulim in Malaysia sowie die Aufnahme von AT&S in den STOXX Europe 600 als wichtige Faktoren für die starke internationale Sichtbarkeit des Unternehmens.

Technologie mit globaler Strahlkraft

Im Branchenvergleich führt AT&S die österreichischen Industrieunternehmen bei der Medienwahrnehmung klar an. Die Analysten von pressrelations heben insbesondere die Technologieführerschaft von AT&S, die starke Position im KI-Ökosystem und die internationale Kundenbasis hervor. Mit mehr als 7.400 Beiträgen und einer potenziellen Reichweite von rund 2,3 Milliarden Kontakten gehörte AT&S im Untersuchungszeitraum zu den meistbeachteten Unternehmen des ATX.

„Die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz zeigt, wie wichtig moderne Mikroelektronik für die digitale Welt geworden ist. Wir freuen uns, dass die Leistungen unserer Mitarbeiter, unsere Technologien und unsere Investitionen auch international große Aufmerksamkeit erhalten“, sagt Michael Mertin, CEO von AT&S. Auch Michael Mertin selbst zählt laut der Analyse zu den großen Gewinnern des Berichtszeitraums. Der CEO von AT&S verbesserte sich im Ranking der sichtbarsten ATX-Vorstände um zehn Plätze und erreichte Rang drei.

Die Studie unterstreicht die erfolgreiche Arbeit der Corporate Communications-Abteilung von AT&S. In einem Umfeld, das von globalem Wettbewerb um Aufmerksamkeit geprägt ist, gelang es dem Unternehmen, Themen wie Künstliche Intelligenz, Technologieführerschaft, internationale Expansion und Innovation weltweit sichtbar zu machen. „Selten hat ein heimischer Konzern eine derart internationale Erzählkraft entwickelt wie AT&S. Von asiatischen Finanzmedien bis zu europäischen Leitmedien wird das Unternehmen als Symbol für Österreichs Anschlussfähigkeit an die globale Technologiewirtschaft gehandelt", schreibt Maximilian Freissler, Head of Research and Analytics bei pressrelations.

Über die Analyse

Die Untersuchung von pressrelations analysierte die weltweite Medienresonanz aller ATX-Unternehmen und ihrer CEOs zwischen 1. Jänner und 30. Juni 2026. Bewertet wurden unter anderem Medienpräsenz, Reichweite, Themenführerschaft und Tonalität der Berichterstattung.