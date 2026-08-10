  • 10.08.2026, 13:27:02
  • /
  • OTS0058

ÖHV: Pakete kommen sonntags. Geschäfte bleiben zu.

Sonntagszustellung ja, Sonntagsöffnung nein – das ist nicht mehr zeitgemäß, kritisiert ÖHV-Präsident Veit.

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Post stellt mittlerweile auch sonntags Pakete zu – nach Wien, Linz und Graz seit Juni auch in Salzburg. Online kann ohnehin rund um die Uhr bestellt werden, viele Geschäfte in stark besuchten Städten bleiben dagegen geschlossen. „Pakete kommen bis vor die Haustür, Festspielgäste in Salzburg stehen vor verschlossenen Läden. In Wien ist die Situation ähnlich. Das ist nicht mehr zeitgemäß“, so ÖHV-Präsident Walter Veit. Gerade dort, wo viele internationale Gäste unterwegs sind, sollte der stationäre Handel diese Frequenz auch nutzen können. Die Forderung der ÖHV ist klar: mehr Wahlfreiheit für die Betriebe.

Öffnen dürfen statt öffnen müssen

„Wer am Sonntag geschlossen halten will, soll das selbstverständlich weiterhin tun. Aber wer aufsperren möchte und Kundschaft hat, soll das auch dürfen“, so Veit. Dafür gibt es in Österreich bereits Vorbilder: In touristisch geprägten Regionen bestehen landesrechtliche Ausnahmen von der Sonntagsruhe im Handel. Vergleichbare Spielräume fehlen in Städten wie Salzburg oder Wien bislang weitgehend. „Der Onlinehandel kennt keine klassischen Öffnungszeiten. In heimischen Tourismusregionen gibt es bereits flexiblere Regelungen. Warum international stark besuchte Städte hier so eng gebunden bleiben, lässt sich immer schwerer erklären“, betont der ÖHV-Präsident.

Auch in Deutschland bewegt sich die Debatte

Der Handelsverband Deutschland fordert bundesweit zehn bis zwölf verkaufsoffene Sonntage pro Jahr. Ziel sind attraktivere Innenstädte und mehr Spielraum für den stationären Handel. „Tourismus findet auch am Sonntag statt. Wo Gäste unterwegs sind und Betriebe öffnen möchten, sollte man sie nicht daran hindern“, so Veit.

Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hotelvereinigung
Oliver Schenk, MA
Public Affairs
Telefon: +43 1 5330952-24
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oehv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T15

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖHV - Österreichische Hotelvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hotelvereinigung
Oliver Schenk, MA
Public Affairs
Telefon: +43 1 5330952-24
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oehv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright