ÖHV: Pakete kommen sonntags. Geschäfte bleiben zu.

Wien (OTS) -

Die Österreichische Post stellt mittlerweile auch sonntags Pakete zu – nach Wien, Linz und Graz seit Juni auch in Salzburg. Online kann ohnehin rund um die Uhr bestellt werden, viele Geschäfte in stark besuchten Städten bleiben dagegen geschlossen. „Pakete kommen bis vor die Haustür, Festspielgäste in Salzburg stehen vor verschlossenen Läden. In Wien ist die Situation ähnlich. Das ist nicht mehr zeitgemäß“, so ÖHV-Präsident Walter Veit. Gerade dort, wo viele internationale Gäste unterwegs sind, sollte der stationäre Handel diese Frequenz auch nutzen können. Die Forderung der ÖHV ist klar: mehr Wahlfreiheit für die Betriebe.

Öffnen dürfen statt öffnen müssen

„Wer am Sonntag geschlossen halten will, soll das selbstverständlich weiterhin tun. Aber wer aufsperren möchte und Kundschaft hat, soll das auch dürfen“, so Veit. Dafür gibt es in Österreich bereits Vorbilder: In touristisch geprägten Regionen bestehen landesrechtliche Ausnahmen von der Sonntagsruhe im Handel. Vergleichbare Spielräume fehlen in Städten wie Salzburg oder Wien bislang weitgehend. „Der Onlinehandel kennt keine klassischen Öffnungszeiten. In heimischen Tourismusregionen gibt es bereits flexiblere Regelungen. Warum international stark besuchte Städte hier so eng gebunden bleiben, lässt sich immer schwerer erklären“, betont der ÖHV-Präsident.

Auch in Deutschland bewegt sich die Debatte

Der Handelsverband Deutschland fordert bundesweit zehn bis zwölf verkaufsoffene Sonntage pro Jahr. Ziel sind attraktivere Innenstädte und mehr Spielraum für den stationären Handel. „Tourismus findet auch am Sonntag statt. Wo Gäste unterwegs sind und Betriebe öffnen möchten, sollte man sie nicht daran hindern“, so Veit.

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