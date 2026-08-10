Post-Tochter euShipments.com übernimmt slowakische FHB Group

Wien/Russe/Bratislava (OTS) -

Der führende E-Commerce-Provider in CEE/SEE, euShipments.com, eine 70-Prozent-Beteiligung der Österreichischen Post AG, übernimmt mit heutigem Datum 100 Prozent des slowakischen Fulfillment-Anbieters FHB Group. Damit verstärken euShipments.com und die Österreichische Post AG als Unternehmensgruppe ihre Kompetenzen im Bereich Automatisierung und technologiebasierter Fulfillment-Lösungen und stocken zudem ihre Fulfillment-Kapazitäten weiter auf.

Die FHB Group wird komplett in das Netzwerk von euShipments.com integriert, das Management-Team des slowakischen Unternehmens bleibt auch nach der Übernahme an Bord. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Durch die Tochtergesellschaft euShipments Slovakia ist euShipments.com in der Slowakei bereits etabliert und baut nun die Position als Logistikpartner für Online-Händler*innen in der Region weiter aus. Die Übernahme ermöglicht es den Kund*innen von euShipments.com und der FHB Group, von erweiterten Fulfillment- und Logistikkapazitäten zu profitieren, die alle EU-Märkte abdecken, und gleichzeitig das gebündelte Know-how, die operative Expertise und die technologischen Fähigkeiten von euShipments.com und der FHB Group zu nutzen.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ Mit der Übernahme der FHB Group bauen wir unsere Position als einer der führenden E-Commerce- und Fulfillment-Anbieter Europas konsequent weiter aus. Gemeinsam mit den beiden neuen Standorten nahe Bratislava umfasst euShipments.com künftig zwölf eigene Fulfillment-Zentren und ein Netzwerk in 27 Ländern. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um Online-Händler*innen noch umfassender bei ihrer internationalen Expansion zu unterstützen und stärken gleichzeitig die Rolle der Österreichischen Post AG als wachstumsstarke europäische Logistik- und E-Commerce-Gruppe. “

Auf Seiten der Verkäufer wurde der Prozess von IMAP REDBAENK und ProRate begleitet.

Über die FHB Group

Die 2008 gegründete FHB Group s.r.o. zählt zu den führenden Fulfillment-Anbieter*innen in der Slowakei und bietet umfangreiche End-to-End-Logistiklösungen für E-Commerce-Unternehmen an. Das Leistungsspektrum reicht von Warenannahme, Sortierung und Lagerung über Kommissionierung und Versand bis hin zum Retourenmanagement. Ergänzt wird dieses Angebot durch Value Added Services wie das Labeln, Umverpacken, personalisiertes Verpacken, Qualitätskontrollen und Cash on Delivery (COD). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cross-Docking-Lösungen für Versender*innen, die keine Lagerung und Kommissionierung benötigen.

Die FHB Group verfügt über besondere Expertise im Bereich Automatisierung und technologiebasierter Fulfillment-Prozesse. An den beiden Standorten nahe Bratislava - Svätý Jur und Triblavina - mit insgesamt rund 50.000 Quadratmetern Hallengrundfläche kommen moderne, automatisierte Verpackungslinien, Sortieranlagen und Fördertechnik zum Einsatz. Der Standort in Triblavina wurde erst kürzlich in Betrieb genommen und befindet sich derzeit in der Hochlaufphase. Im Endausbau wird er zu den modernsten Fulfillment-Zentren der Region CEE/SEE zählen.

Im Jahr 2025 betreute die FHB Group rund 200 Kund*innen und wickelte ca. 2,7 Millionen Pakete ab. Sie erwirtschaftete dabei einen Umsatz von über 23 Millionen Euro bei guter Profitabilität. Das Unternehmen beschäftigt knapp 200 Mitarbeiter*innen.

Über euShipments.com

euShipments.com, eine 70-prozentige Tochter der Österreichischen Post AG, ist ein führender Anbieter von Fulfillment- und grenzüberschreitenden Lieferlösungen für Online-Händler*innen in ganz Europa. Das Unternehmen ist bekannt für Flexibilität, Schnelligkeit sowie Skalierbarkeit und bietet Zugang zu über 60 Zustelldiensten und 800 Versandarten, um Kund*innenerlebnis und Logistikprozesse zu optimieren. Mit einem Netzwerk in 27 Ländern und zehn eigenen Fulfillment-Zentren ermöglicht euShipments.com Online-Händler*innen eine reibungslose internationale Expansion in neue Märkte. euShipments.com wurde von 2023 bis 2026 vier Jahre in Folge in das „FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies“-Ranking aufgenommen.

Fakten auf einen Blick

(Stand: August 2026)