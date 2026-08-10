MEGA Bildungsstiftung würdigt Erfolgsgeschichten aus dem Klassenzimmer mit 15.000 Euro

Wien (OTS) -

Um das Engagement von Lehrkräften in Österreichs Klassenzimmern sichtbar zu machen, vergibt die MEGA Bildungsstiftung erstmals je 1.000 Euro an 15 MEGA Klassenstories. Die Förderung macht die Vielfalt und Wirkung von Unterricht und Projekten sichtbar, mit denen Lehrkräfte Chancenfairness fördern und Wirtschaftsbildung im Schulalltag lebendig gestalten.

Mit der Förderung erweitert die MEGA Bildungsstiftung ihr Engagement für ein zukunftsorientiertes Bildungssystem. Neben der langfristigen Unterstützung von Bildungsorganisationen rückt die Stiftung nun gezielt jene Lehrkräfte in den Mittelpunkt, die im Schulalltag Veränderungen anstoßen. Die Vielfalt der prämierten Projekte reicht dabei von der Gestaltung des gemeinsamen Schulgartens sowie inklusiven Kunstprojekten oder Einzelförderungen, bis hin zur Entwicklung einer Finanz-App und eines Finanz-Escape-Rooms oder dem Einsatz von Mitarbeitergesprächen für Schüler:innen.

„Große Veränderungen im Bildungssystem beginnen oft im Kleinen – bei engagierten Lehrkräften, die Schüler:innen neue Wege aufzeigen. Genau das kann einen echten Unterschied für die weitere Bildungsbiografie machen. Wir freuen uns, dass diese gelungenen Geschichten über das Klassenzimmer hinaus sichtbar werden und weiter wirken können“ , zeigt sich Lisa-Maria Sommer-Fein, Generalsekretärin der MEGA Bildungsstiftung, erfreut.

Im Fokus stehen die beiden Schwerpunkte Chancenfairness und Wirtschaftsbildung. Von insgesamt 120 Einreichungen aus ganz Österreich wurden 15 Wirkungsgeschichten aus sieben Bundesländern gewürdigt: Je vier aus Oberösterreich und Wien, drei aus Niederösterreich sowie je eine aus Salzburg, Vorarlberg, dem Burgenland und der Steiermark. Jede Lehrkraft erhält 1.000 Euro, die frei für die Klasse eingesetzt werden können.

Chancenfairness: Potenziale entfalten statt eingrenzen

Ob die Teilnahme an einem bundeslandweiten Wettbewerb, die Gestaltung und Pflege des Schulgartens als Lern- und Lebensraum, die Einbindung eines ehemaligen Schülers in den Schulalltag für Austauschmöglichkeiten in schwierigen Situationen oder ein inklusives Kunstobjekt: Die Arbeit der Lehrkräfte zeigt, wo angesetzt werden kann, wenn das Bildungssystem nicht immer alle gleichermaßen erreicht. Die Lehrkräfte schaffen individuelle Fördermöglichkeiten ebenso wie starke Gemeinschaften, in denen Zugehörigkeit und Teamgeist selbstverständlich gelebt werden. Sie geben jungen Menschen Mut, an ihre eigenen Fähigkeiten zu glauben, Ambitionen zu entwickeln und über sich hinauszuwachsen. „Die MEGA Klassenstories zeigen eindrucksvoll, dass Bildung dann besonders wirksam ist, wenn sie unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigt und allen Kindern faire Entwicklungschancen eröffnet“ , so Sommer-Fein.

Wirtschaftsbildung: Zukunftskompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben

Ebenso zukunftsweisend sind die ausgezeichneten Projekte im Bereich Wirtschaftsbildung. Sie vermitteln wirtschaftliche Zusammenhänge nicht nur als Unterrichtsinhalt, sondern machen sie im echten Leben greifbar: Eigene Wirtschaftswochen, Finanzbildungsworkshops von Schüler:innen für Schüler:innen, ein Austausch mit Expert:innen mittels Lifeskills-Workshops oder die Anwendung von Mitarbeitergesprächen im Schulkontext, um individuelle Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Bei jeder Maßnahme entstanden Aha-Momente, die Selbstwirksamkeit, Eigenverantwortung und gegenseitige Wertschätzung stärken und junge Menschen befähigen, eigene Ziele zu entwickeln, Chancen zu erkennen und ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Dabei helfen sie Kompetenzen aufzubauen, die weit über den Unterricht hinausreichen.

Über MEGA Bildungsstiftung: