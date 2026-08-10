Grüne Wien/Pühringer, Malle: Das Schweigen des Bürgermeisters zu Rucks Sexismus ist beschämend

Wien (OTS) -

„Nachdem Bürgermeister Ludwig seinem Freund Walter Ruck bis zum Schluss als einziger die Stange gehalten hat, konnte er sich bis heute noch immer kein kritisches Wort zu den frauenfeindlichen Aussagen Rucks abringen. Das ist nicht nur beschämend, es ist leider auch bezeichnend für Hinterzimmer-Männerbünde und eine Weinkellerpolitik, die im Jahr 2026 keinen Platz mehr finden darf“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen, und Julia Malle, stv. Klubobfrau und Frauensprecherin Grüne Wien, zur Kritik der SPÖ-Frauen an Ludwig.

„Ruck mag zurückgetreten sein, aber von Ludwig gibt es bis heute kein kritisches Wort zu den frauenverachtenden Aussagen seines Freundes. Der Bürgermeister muss sich nicht nur endlich dazu äußern, er muss endlich mit den alten Machtstrukturen Schluss machen. Denn er ist Teil des Systems, das sich durch weinselige Absprachen ausgezeichnet hat – Ludwig sitzt jetzt alleine im Hinterzimmer“, so Pühringer und Malle weiter.

„Es ist völlig unverständlich, warum der Bürgermeister sich weiter in Schweigen hüllt. Wegschauen ist keine politische Strategie und Durchtauchen keine verantwortungsvolle Führung. Das Schweigen des Bürgermeisters folgt einem Muster, denn auch schon zu den Missständen in der MA59, wo es um ganz ähnliche Vorwürfe geht, hat sich der Bürgermeister nicht geäußert“, so Pühringer – und abschließend: „Ludwig muss auch dafür sorgen, die Vorwürfe hinsichtlich Postenschacher und Freunderlwirtschaft lückenlos aufzuklären.“