  • 10.08.2026, 12:25:02
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  • OTS0052

In Weitra startet wieder „recreate“

Auftakt zum „Dreamival“ am 13. August

St. Pölten (OTS) - 

Im Rathaussaal von Weitra startet am Donnerstag, 13. August, wieder das vom Komponisten Johannes Wohlgenannt initiierte „Recreate-Dreamival": Bei der Eröffnung spricht Maria Thanhofer, umrahmt von Beispielen aus der Literatur und aktuellen Nachrichten, ab 18.30 Uhr zum Jahresthema „Und daneben wir“. Danach begeben sich Mister Montelli – Sophie Katharina Schollum, Anna Magdalena Siakala und Theresa Dinkhauser – ab 20 Uhr in ihrem Programm „Mit Damenunterrock“ auf die Suche nach der Weisheit der Figuren aus Kinder- und Jugendbüchern.

Freitag, der 14. August, beginnt um 18 Uhr mit Florian Kmet und seinem fünfteiligen musikalisch-poetischen Zyklus „Im Träumen“ für Stimme, Gitarre, präparierte Instrumente und Live-Elektronik nach Texten von Ingeborg Bachmann, Ilse Helbich u. a. Ab 20 Uhr verweben dann die Schauspielerin Mercedes Echerer und die Pianistin Maria Radutu George Sands Geschichte über Identität und Selbstbestimmung zu einem poetisch-rebellisch-zeitlosen Dialog zwischen Literatur und Musik.

Am Samstag, 15. August, spielt dann Hanna Bachmann ab 20 Uhr ein Klavier-Rezital mit Ludwig van Beethovens Sonate op. 109, Roy Agnews „Australian Forest Pieces“ und Fanny Hensels „Das Jahr“. Beim Finale am Sonntag, 16. August, geht es um „Frauenliebe und Leben", wenn die Mezzosopranistin Megan Kahts und der Pianist Florian Krumpöck ab 17 Uhr Robert Schumanns „Frauenliebe und Leben“ op. 42, Clara Schumanns Sechs Lieder op. 13 und Neun ausgewählte Lieder von Johannes Brahms zur Aufführung bringen.

Nähere Informationen unter 0664/8737065; Karten unter e-mail [email protected] und www.recreate.at.

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Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742-9005-12175
E-Mail: [email protected]

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Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742-9005-12175
E-Mail: [email protected]

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