Theater und Lesungen

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 12. August, erzählt Stefan Franke ab 19 Uhr im City Campus Innenhof der Wiener Neustädter Bibliothek im Zentrum unter dem Motto „Auf in die Sommerfrische!“ vom Urlaub auf dem Land und den Abenteuern der „Strohwitwer“ zu Hause in der Stadt; Schrägsaiten umrahmen die Lesung mit passenden Liedern aus dieser Zeit. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 05/0421-9137 und www.bibliothekimzentrum.at.

Am Donnerstag, 13. August, setzt das Sommertheater Klosterneuburg seine Aufführungsserie von Arthur Schnitzlers „Reigen“ in einer Klosterneuburger Fassung von Johann Rieger fort, die auch Regie führt. Zu sehen ist das „Ringelspiel der Liebe“ über die „unerbittliche Mechanik der Verführung“ im Park der Martinskirche in Klosterneuburg bzw. bei Schlechtwetter im Martinskeller. Gespielt wird bis 22. August jeweils Donnerstag bis Samstag ab 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0676/3582612 und https://theaterklosterneuburg.at.

Schließlich präsentiert Cornelius Obonya im Rahmen des „Kultursommers Semmering“ am Samstag, 15. August, ab 15 Uhr im Kulturpavillon unter dem Titel „Die Hölle im Himmel“ Heiteres von Fritz Grünbaum. Am Sonntag, 16. August, liest zunächst Petra Morzé ab 11 Uhr im Panhans aus Stefan Zweigs „Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren Charakters“, während Elisabeth Plank „Die andere ‚Saite‘ der Marie Antoinette“ mit Harfenwerken des 18. Jahrhunderts musikalisch begleitet. Ab 15 Uhr bringt dann noch Joseph Lorenz ab 15 Uhr im Panhans in „Berühmte Monologe – Ein weiteres Kapitel“ Texte von William Shakespeare, Johann Wolfgang Goethe und Johann Nestroy bis hin zu Werken jüngerer Zeit zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.