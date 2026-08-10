ORF-III-„Day of Rock“ am 15. August: Mit Kultacts wie Rolling Stones, Tina Turner, Elvis Presley und Beatles

Wien (OTS) -

Traditionell zu Mariä Himmelfahrt, am Samstag, dem 15. August 2026, präsentiert ORF III Kultur und Information den „Day of Rock“, diesmal mit insgesamt zehn Sendungen über Kultacts und Kultgigs der Rock- und Popgeschichte – von Fleetwood Mac über Madonna, die Beatles und die Rolling Stones bis zu Elvis Presley, Tina Turner, ABBA und Queen führt die Reise durch Jahrzehnte voller Kreativität und musikalischer Meilensteine.

Den Auftakt macht das Porträt „Fleetwood Mac – Zeitloser Pop“ (11.30 Uhr) über eine Band zwischen Welterfolgen, persönlichen Krisen und dem Kultalbum „Rumours“. Danach folgt mit „Becoming Madonna“ (12.25 Uhr) ein Film über eine Künstlerin, die Popkultur prägte und sich immer wieder neu erfand. Mit der Dokumentation „The Beatles – Die Anfänge“ (14.00 Uhr) geht es zurück zu den frühen Jahren der „Fab Four“, bevor „Das Phänomen Rolling Stones“ (14.55 Uhr) der Frage nachgeht, was die Faszination der Rocklegenden bis heute ausmacht. Die Doku „Elvis und Priscilla – Das dunkle Geheimnis“ (16.00 Uhr) blickt hinter die Fassade einer berühmten Lovestory, danach erzählt das Porträt „Tina Turner – Rockqueen. Mutter. Kämpferin.“ (16.55 Uhr) die bewegende Lebensgeschichte einer der herausragendsten Stimmen des Rock. Anschließend steht mit „ABBA Silver, ABBA Gold – Die Geschichte einer Kultband“ (17.40 Uhr) schwedische Popgeschichte im Mittelpunkt, gefolgt von „ABBA – Der Film“ (18.35 Uhr) über die legendäre Australien-Tournee der Band 1977 mit Spielfilmszenen (dargestellt von den Bandmitgliedern selbst) und großen Hits.

Zum Finale des „Day of Rock“ widmet sich ORF III anlässlich des heuer gewürdigten 80. Geburtstags von Freddie Mercury (5. September) zunächst mit der Doku „Queen – Days of Our Lives“ (20.15 Uhr) der außergewöhnlichen Karriere der britischen Kultband. Den Tag voller musikalischer Höhepunkte beschließt die Sendung „Queen: Rock Montreal“ (22.15 Uhr) mit Freddie Mercury in Höchstform und unvergesslichen Hymnen wie „Bohemian Rhapsody“, „We Are The Champions“ oder der kurz davor erschienenen und dort zum ersten Mal gespielten Single „Under Pressure“, die zu jener Zeit gerade an der Spitze der britischen Charts war. Der Film dokumentiert die letzten beiden „Queen“-Konzerte in Vierer-Besetzung – ohne zusätzlichen Keyboarder wie bei späteren Auftritten.

Die „Day of Rock“-Sendungen am 15. August im Überblick (Änderungen vorbehalten):

11.30 Uhr: Fleetwood Mac – Zeitloser Pop (Doku)

12.25 Uhr: Becoming Madonna (Doku)

14.00 Uhr: The Beatles – Die Anfänge (Doku)

14.55 Uhr: Das Phänomen Rolling Stones (Doku)

16.00 Uhr: Elvis und Priscilla – Das dunkle Geheimnis (Doku)

16.55 Uhr: Tina Turner – Rockqueen. Mutter. Kämpferin. (Doku)

17.40 Uhr: ABBA Silver, ABBA Gold – Die Geschichte einer Kultband (Doku)

18.35 Uhr: ABBA – Der Film (Spieldoku/Konzertfilm)

20.15 Uhr: Queen – Days of Our Lives (Doku)

22.15 Uhr: Queen: Rock Montreal (Konzertdoku)

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.