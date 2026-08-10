Europacup live im ORF mit Sturm – Fenerbahçe, Rapid – Paide und Austria – Beitar Jerusalem

Wien (OTS) -

Auch in dieser Woche können sich die Fußball-Fans auf eine geballte Ladung Europacup live im ORF freuen: Los geht es am Dienstag, dem 11. August 2026, wenn Sturm Graz in der UEFA-Champions-League-Qualifikation daheim gegen Fenerbahçe Istanbul versucht, die 0:2-Auswärtsniederlage wettzumachen. ORF 1 überträgt live ab 20.15 Uhr. Daniel Warmuth und Roman Mählich kommentieren, im Studio analysieren Rainer Pariasek und Peter Stöger.

Am Mittwoch, dem 12. August, trifft Rapid in der Conference-League-Qualifikation daheim auf Paide, nach dem 4:1-Auswärtserfolg geht es ab 17.55 Uhr in ORF 1 wohl nur darum, den Aufstieg nach Hause zu spielen. Michael Bacher und Helge Payer kommentieren, das Spielgeschehen analysieren Rainer Pariasek und Helge Payer.

Für die Austria geht es am Donnerstag, dem 13. August, ab 20.15 Uhr ebenfalls in der Conference-League-Quali darum, nach dem 2:1 Auswärtssieg gegen Beitar Jerusalem nichts mehr anbrennen zu lassen. Die Kommentatoren sind Oliver Polzer und Peter Stöger, die Analysen steuern Rainer Pariasek und Herbert Prohaska bei.

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