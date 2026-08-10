SWV NÖ–Thomas Schaden: Insolvenzen in NÖ steigen gegen den Trend – jetzt handeln statt zuschauen

Niederösterreich (OTS) -

Während die Zahl der Unternehmensinsolvenzen österreichweit im 1. Halbjahr 2026 laut KSV1870 leicht auf 3.449 Fälle zurückgegangen ist (-1 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2025), zeigt sich in Niederösterreich ein gegenteiliges Bild: Mit 583 Insolvenzen liegt das Land um 5 % über dem Vorjahreswert. Besonders betroffen sind Bau-, Handels- und Gastronomiebetriebe – sie stehen für mehr als 40 Prozent aller Fälle im Land*.

„Diese Entwicklung gibt zu denken. Während sich die Lage in anderen Bundesländern leicht entspannt, geraten unsere niederösterreichischen Klein- und Mittelbetriebe weiter unter Druck. Die Energiepreise sind seit dem Auslaufen der Strompreisbremse nicht gesunken, sondern werden laut Prognosen sogar wieder deutlich steigen**. Dazu kommen bürokratische Hürden und die neuen US-Zölle, die unsere Betriebe mit voller Wucht treffen", sagt Thomas Schaden, der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ.

Der SWV NÖ fordert ganz konkrete Schritte: „Runter mit den Energiepreisen. Gerade jetzt, wo die Preise wieder anziehen statt sich zu beruhigen, braucht es schnelles Handeln. Außerdem kostet unnötige Bürokratie Unternehmen im Schnitt 13 Arbeitsstunden*** pro Woche, hier müssen endlich Vereinfachungen her“, verlangt Thomas Schaden. „Und wenn doch gar nichts mehr geht, brauchen wir eine dreimonatige Nachversicherung in der Krankenversicherung für Selbstständige nach einer Insolvenz – damit niemand auch noch ohne Absicherung dasteht.“

„Wer kleinen Betrieben den Rücken stärkt, sichert Arbeitsplätze und stellt die gesamte Wirtschaft auf ein solides Fundament“, ist Thomas Schaden überzeugt. „Sie verdienen faire Bedingungen, keine Hürden!“

*Quelle: www.ksv.at/KSV1870_Unternehmensinsolvenzen_1HJ_2026_final

** Quelle: https://www.energyagency.at/fakten/strompreisindizes

*** Quelle: https://www.wko.at/oe/news/medienservice-buerokratieabbau-erster-schritt-weg-noch-weit

Mehr zur Forderung nach einer fairen Nachversicherung: swvnoe.at/nachversicherung-nach-betriebsschliessung-warum-die-frist-zu-kurz-ist