  • 10.08.2026, 11:26:03
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Thermentausch ab 2.499 Euro: Installateur Lenart bringt Komplettangebot für Wien und Umgebung

Der Installateur für Wien und Umgebung übernimmt Gasthermentausch inklusive Montage und Entsorgung – meist an einem Tag, Angebot auf Wunsch einfach per Foto

Wien (OTS) - 

Alte Gasthermen verbrauchen oft deutlich mehr Gas als moderne Brennwerttechnik. Installateur Lenart bietet daher ein Komplettpaket für den Thermentausch in Wien und Umgebung – ab 2.499 Euro inklusive Gerät, Montage, Entsorgung und Inbetriebnahme, meist an einem Arbeitstag.

Das Angebot gibt es auf Wunsch digital: einfach ein Foto der Therme samt Typenschild senden. „Wir rechnen transparent vor, ob sich Reparatur oder Tausch lohnt – moderne Geräte sparen bis zu 30 Prozent Gas", so Firmengründer Pawel Lenart.

Daneben übernimmt der Betrieb sämtliche Sanitär-, Heizungs- und Gasarbeiten in Wien – von der Thermenwartung bis zum Rohrbruch – und ist als Installateur in Wien und Niederösterreich für Haushalte, Hausverwaltungen und Gewerbekunden im Einsatz.

Thermentausch ab 2.499 Euro – jetzt Angebot anfordern

Angebot einfach per Foto der Therme anfordern – rasch, unverbindlich und transparent.

Rückfragen & Kontakt

Installateur Lenart
Pawel Lenart
Brauhausstraße 2, 2320 Schwechat
Tel.: +43 670 309 10 91
[email protected]

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