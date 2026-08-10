- 10.08.2026, 11:26:03
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Thermentausch ab 2.499 Euro: Installateur Lenart bringt Komplettangebot für Wien und Umgebung
Der Installateur für Wien und Umgebung übernimmt Gasthermentausch inklusive Montage und Entsorgung – meist an einem Tag, Angebot auf Wunsch einfach per Foto
Alte Gasthermen verbrauchen oft deutlich mehr Gas als moderne Brennwerttechnik. Installateur Lenart bietet daher ein Komplettpaket für den Thermentausch in Wien und Umgebung – ab 2.499 Euro inklusive Gerät, Montage, Entsorgung und Inbetriebnahme, meist an einem Arbeitstag.
Das Angebot gibt es auf Wunsch digital: einfach ein Foto der Therme samt Typenschild senden. „Wir rechnen transparent vor, ob sich Reparatur oder Tausch lohnt – moderne Geräte sparen bis zu 30 Prozent Gas", so Firmengründer Pawel Lenart.
Daneben übernimmt der Betrieb sämtliche Sanitär-, Heizungs- und Gasarbeiten in Wien – von der Thermenwartung bis zum Rohrbruch – und ist als Installateur in Wien und Niederösterreich für Haushalte, Hausverwaltungen und Gewerbekunden im Einsatz.
Thermentausch ab 2.499 Euro – jetzt Angebot anfordern
Angebot einfach per Foto der Therme anfordern – rasch, unverbindlich und transparent.
Rückfragen & Kontakt
Installateur Lenart
Pawel Lenart
Brauhausstraße 2, 2320 Schwechat
Tel.: +43 670 309 10 91
[email protected]
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