Thermentausch ab 2.499 Euro: Installateur Lenart bringt Komplettangebot für Wien und Umgebung

Wien (OTS) -

Alte Gasthermen verbrauchen oft deutlich mehr Gas als moderne Brennwerttechnik. Installateur Lenart bietet daher ein Komplettpaket für den Thermentausch in Wien und Umgebung – ab 2.499 Euro inklusive Gerät, Montage, Entsorgung und Inbetriebnahme, meist an einem Arbeitstag.

Das Angebot gibt es auf Wunsch digital: einfach ein Foto der Therme samt Typenschild senden. „Wir rechnen transparent vor, ob sich Reparatur oder Tausch lohnt – moderne Geräte sparen bis zu 30 Prozent Gas", so Firmengründer Pawel Lenart.

Daneben übernimmt der Betrieb sämtliche Sanitär-, Heizungs- und Gasarbeiten in Wien – von der Thermenwartung bis zum Rohrbruch – und ist als Installateur in Wien und Niederösterreich für Haushalte, Hausverwaltungen und Gewerbekunden im Einsatz.