  • 10.08.2026, 10:54:02
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  • OTS0038

EILT: Medieneinladung: O-Töne und Kameraschwenk vor Rundem Tisch „Trockenheit in der Landwirtschaft“

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Hagelversicherung informierte heute über die aktuelle Schadensbilanz in der Landwirtschaft infolge der anhaltenden Trockenheit und der ausbleibenden Niederschläge. Daher lädt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig am Montag, den 10. August 2026, zum Runden Tisch „Trockenheit in der Landwirtschaft“ ein.

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft und Wissenschaft werden die aktuelle Wasserbilanz, die Ernte- und Schadenssituation sowie die weitere Entwicklung erörtert.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, vor Beginn des Runden Tisches O-Töne mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sowie einen Kameraschwenk aufzunehmen.

Termin: Montag, 10. August 2026, 14:00 Uhr
Ort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien, Saal II

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Medieneinladung: O-Töne und Kameraschwenk vor Rundem Tisch „Trockenheit in der Landwirtschaft“

Die Österreichische Hagelversicherung informierte heute über die aktuelle Schadensbilanz in der Landwirtschaft infolge der anhaltenden Trockenheit und der ausbleibenden Niederschläge. Daher lädt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig am Montag, den 10. August 2026, zum Runden Tisch „Trockenheit in der Landwirtschaft“ ein.
Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft und Wissenschaft werden die aktuelle Wasserbilanz, die Ernte- und Schadenssituation sowie die weitere Entwicklung erörtert. 
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, vor Beginn des Runden Tisches O-Töne mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sowie einen Kameraschwenk aufzunehmen.

Datum: 10.08.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Saal II
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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[Montag, 10.08.2026, 14:00]

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

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