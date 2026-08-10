EILT: Medieneinladung: O-Töne und Kameraschwenk vor Rundem Tisch „Trockenheit in der Landwirtschaft“

Wien (OTS) -

Die Österreichische Hagelversicherung informierte heute über die aktuelle Schadensbilanz in der Landwirtschaft infolge der anhaltenden Trockenheit und der ausbleibenden Niederschläge. Daher lädt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig am Montag, den 10. August 2026, zum Runden Tisch „Trockenheit in der Landwirtschaft“ ein.



Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft und Wissenschaft werden die aktuelle Wasserbilanz, die Ernte- und Schadenssituation sowie die weitere Entwicklung erörtert.



Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, vor Beginn des Runden Tisches O-Töne mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sowie einen Kameraschwenk aufzunehmen.



Termin: Montag, 10. August 2026, 14:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien, Saal II



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Medieneinladung: O-Töne und Kameraschwenk vor Rundem Tisch „Trockenheit in der Landwirtschaft“

Die Österreichische Hagelversicherung informierte heute über die aktuelle Schadensbilanz in der Landwirtschaft infolge der anhaltenden Trockenheit und der ausbleibenden Niederschläge. Daher lädt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig am Montag, den 10. August 2026, zum Runden Tisch „Trockenheit in der Landwirtschaft“ ein. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft und Wissenschaft werden die aktuelle Wasserbilanz, die Ernte- und Schadenssituation sowie die weitere Entwicklung erörtert. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, vor Beginn des Runden Tisches O-Töne mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sowie einen Kameraschwenk aufzunehmen.

Datum: 10.08.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Saal II

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich