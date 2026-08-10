IV-Salzburg: Salzburgs Stärke: Kultur und Industrie im Einklang

Salzburg (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) Salzburg hat mit ihrem traditionellen Festspielempfang am Freitag, den 07. August 2026 wieder für einen gesellschaftlichen Höhepunkt des Sommers gesorgt. Im Vorfeld der Oper „Ariadne auf Naxos“ begrüßte IV-Salzburg-Präsident Andreas Wimmer rund 360 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kunst - darunter Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf. Festspielpräsidentin Kristina Hammer genoss den gemeinsamen Abend im Kreis der Industrie auf dem Mönchsberg.



Als Hauptdarsteller beim Empfang der Industriellenvereinigung standen naturgemäß die Salzburger Industrie-Unternehmen im Zentrum des Geschehens: vom IV-Präsidium stimmten sich Marianne Kusejko (Sigmatek), Peter Malata (W&H Dentalwerk), Andreas Klauser (Palfinger) und Adrian Geislinger (Geislinger) gemeinsam auf der Terrasse des M32 auf den Festspielsommer ein. Mit Alexandra Bichlmayer (Bosch Industriekessel), Erich Egger (Schmittenhöhebahn), Bettina Ganghofer (Salzburger Flughafen), Werner Gangl (Sony DADC), Rudolf und Franziskus Weinberger (ESW), Claus Graggaber (Salzburger Sparkasse), Johannes Hörl (GROHAG) und Florian Iro (Werner & Mertz) nahmen weitere Spitzenmanager:innen am Empfang teil.

Wo Kultur und Unternehmertum Spitzenleistungen schaffen

„Industrie und Kultur prägen Salzburg gleichermaßen – beide stehen für Exzellenz, Präzision und internationale Strahlkraft. Während die Festspiele Salzburgs kulturellen Ruf in die Welt tragen, stehen die heimischen Industriebetriebe täglich für Innovationskraft, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmerisches Handeln bedeutet, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln und Krisen mit Mut, Kreativität und Gestaltungswillen zu begegnen“, erklärt der neue IV-Salzburg-Präsident Andreas Wimmer und betont mit Nachdruck: „Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten braucht es daher den Willen zur Veränderung – sowohl in den Unternehmen als auch in den politischen Rahmenbedingungen. Salzburgs Industrie mit ihren tausenden Beschäftigten bildet ein wesentliches Fundament für Wohlstand und Zukunft des Landes. Die Industriellenvereinigung Salzburg wird sich auch künftig als starke, parteiunabhängige Stimme für einen wettbewerbsfähigen Standort einsetzen. Denn Kultur und Industrie zeigen gleichermaßen: Das Unmögliche wird möglich, wenn Können, Leidenschaft und die richtigen Menschen zusammenkommen.“

Bühne frei für die Festspielpräsidentin

„Die Salzburger Festspiele und die Salzburger Wirtschaft verbindet seit mehr als einem Jahrhundert eine außergewöhnliche Partnerschaft. Unsere Gründer wussten, dass kulturelle Exzellenz und wirtschaftliche Stärke einander nicht ausschließen, sondern gegenseitig beflügeln. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Salzburger Festspiele sind nicht nur ein Ort herausragender Kunst, sondern auch ein bedeutender Wirtschafts- und Standortfaktor: Sie schaffen jährlich eine Wertschöpfung von rund 250 Millionen Euro für Österreich, sichern beinahe 3.000 Vollzeitarbeitsplätze und tragen den Namen Salzburgs als kulturelle Weltmarke in alle Welt. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, dass Kultur und Wirtschaft aus derselben Haltung entstehen – aus dem Mut, Zukunft zu gestalten. Mein herzlicher Dank gilt der Industriellenvereinigung und den Salzburger Unternehmerinnen und Unternehmern für ihre langjährige Verbundenheit und ihr großes Engagement für die Salzburger Festspiele“, sagt Festspielpräsidentin Kristina Hammer.

Industrie als Motor der Wirtschaftsregion Salzburg

„Salzburgs Industrie reicht von der Elektronik über die Medizintechnik bis hin zum Maschinenbau und ist in ihrer Vielfalt ein starker Motor unseres Wirtschaftsstandortes. Wenn wir diesen Standort absichern und noch besser machen wollen, müssen wir die Bedürfnisse, Herausforderungen und Anliegen unserer Industrie konsequent mitdenken. Deshalb habe ich in der Landesverwaltung eine Task Force Entbürokratisierung eingesetzt, damit unser Bundesland wettbewerbsfähig bleibt und Unternehmen weiter investieren können“, erklärt Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.

Der Festspielempfang der IV Salzburg war wieder ein stimmungsvolles Fest und ein weiteres Highlight im Festspielsommer 2026.