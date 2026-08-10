Österreichs gefragteste Technologie 2026 ist 30 Jahre alt – und trotzdem wieder hochaktuell

Wien (OTS) -

Auf eBay Österreich waren die drei Angebote mit den meisten Impressionen in der Suche im ersten Halbjahr 2026 keine neuen Smartphones. Ganz vorne lagen das Mainboard einer Workstation aus den 1990er-Jahren, ein NeXT-Computer aus Steve Jobs’ Zeit außerhalb von Apple – und noch einmal dasselbe Mainboard.

Das gefragteste Stück Technologie auf eBay Österreich war in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 eine Platine, die älter ist als viele der Menschen, die sich dafür interessierten. Ein gebrauchtes und ausdrücklich ungetestetes Mainboard einer DEC AlphaStation 200 erzielte mehr Aufmerksamkeit als jedes andere Angebot auf dem österreichischen eBay-Marktplatz – über sämtliche Kategorien hinweg. Auf Platz zwei landete eine NeXTstation Color, jene Workstation, die in Steve Jobs’ Zeit nach seinem Ausscheiden bei Apple entstand und als „Rare“ angeboten wurde. Auf Platz drei: ein weiteres Angebot desselben ungetesteten AlphaStation-Mainboards. Erst mit deutlichem Abstand folgte auf Rang vier das erste aktuelle Gerät – eine gebrauchte PlayStation 5. Eine solche Rangliste hätte vor fünf Jahren noch wie ein Datenfehler gewirkt. 2026 zeichnet sich darin ein Markt ab.

Österreich zählt zu Europas stärksten Märkten für Retro-Technologie

Vintage- und Retro-Technologie machte im ersten Halbjahr 2026 rund 34 Prozent des Interesses an den meistgesuchten Elektronikangeboten auf eBay Österreich aus. Besonders gefragt waren klassische Computer, Arbeitsspeicher für ältere Workstations, nicht mehr produzierte Apple-Zubehörteile und ältere Spielkonsolen. Damit zählt Österreich im europäischen Vergleich zu den Märkten mit besonders ausgeprägtem Interesse an Retro-Technologie. In Polen liegt der entsprechende Anteil bei 54 Prozent, in Spanien bei 39 Prozent und in der Schweiz bei lediglich 4 Prozent.

Auch das Suchverhalten auf eBay Österreich zeigt eine leichte Präferenz für gebrauchte Produkte: 44,2 Prozent der Suchimpressionen entfielen auf gebrauchte Artikel, gegenüber 41,9 Prozent auf Neuware.

Österreichs meistgesuchte Elektronikangebote führen dabei durch drei Jahrzehnte Computergeschichte:

DEC AlphaStation 200 Mainboard – ungetestet

NeXTstation Color Computer – „Rare Steve Jobs“

DEC VAXstation 4000 RAM-Module von Dataram

DEC VAXstation RAM SIMM – als „Retro“ angeboten

Apple Macintosh PowerBook Duo Netzteil

M7783 „Best of PlayStation 2 Platinum“ – CIB, vollständig

Silicon Graphics Indigo R3000 Speichermodule

New Nintendo 3DS XL, SNES Edition

Das AlphaStation-Mainboard tauchte gleich in vier unterschiedlichen Angeboten auf – ein deutlicher Hinweis auf die Nachfrage nach spezialisierten Komponenten, die über den klassischen Handel längst nicht mehr erhältlich sind. Auch die weitere Rangliste weist in dieselbe Richtung: Neben kompletten Computern und Konsolen suchten österreichische Nutzer gezielt nach RAM-Modulen, Netzteilen und anderen Ersatzteilen. Für viele Technikfans ist eBay damit weit mehr als eine Plattform für Vintage-Geräte. Der Marktplatz ist auch eine Quelle für seltene Komponenten, mit denen ältere Technik restauriert, repariert und länger genutzt werden kann, statt endgültig zu verschwinden.

Retro-Technologie gewinnt an Wert

Das wachsende Interesse an älteren Geräten zeigt sich auch bei deren Wiederverkaufswert. Zwischen 2023 und 2025 stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise auf eBay für ausgewählte iPod-Modelle deutlich: beim iPod Nano der dritten Generation um 67 Prozent, beim iPod der dritten Generation um 50 Prozent, beim iPod Nano der vierten Generation um 48 Prozent und beim iPod Classic der sechsten Generation um 44 Prozent.

Die Zahlen beziehen sich auf alle eBay-Marktplätze weltweit, weisen jedoch auf einen breiteren Trend hin: Ausgewählte Retro-Geräte werden zunehmend gesucht – und entsprechend wertvoller.

So lässt sich mehr aus alter Technik herausholen

Die hohe Nachfrage nach Vintage-, Gebraucht- und sogar defekter Elektronik zeigt: Auch ältere Technologie kann noch beträchtlichen Wert haben. Ein Gerät muss weder das neueste Modell noch vollständig funktionstüchtig sein, um die passenden Käufer zu finden. Entscheidend ist, wie präzise es beschrieben, präsentiert und angeboten wird.

Der richtige Zeitpunkt zählt. Laut den Verkaufsempfehlungen von eBay erzielen Auktionen besonders gute Ergebnisse, wenn sie sonntagabends zwischen 17 und 21 Uhr enden. Auch saisonal verändert sich die Nachfrage: iPhones der Vorgängergenerationen stoßen rund um neue Produktlaunches auf erhöhtes Interesse, Laptops vor Beginn des Schuljahres und während der Black Week, Konsolen wiederum im Vorfeld von Weihnachten.

Je genauer, desto besser. Präzise Angaben können die Verkaufschancen verbessern. Verkäufer sollten Modell, Speicherkapazität und Zustand möglichst exakt angeben. Eine Akkukapazität von mehr als 85 Prozent, ein Gerät ohne SIM-Lock sowie Originalverpackung und Zubehör können ein Angebot zusätzlich attraktiver machen.

Defekt bedeutet nicht wertlos. Auch nicht voll funktionsfähige Geräte können für Reparaturprofis und Hobbybastler interessant sein. Konsolen mit technischen Defekten oder nicht mehr produzierte Computerkomponenten können weiterhin einen Wert haben – vorausgesetzt, vorhandene Mängel werden transparent beschrieben.

Bundles können mehr bringen. Besonders bei Konsolen können Paketangebote attraktiv sein. Controller, Spiele, Originalzubehör, Speicherkapazität und Sondereditionen sollten dabei deutlich hervorgehoben werden.

Erst Daten löschen, dann verkaufen. Vor dem Verkauf müssen sämtliche persönlichen Daten vom Gerät entfernt werden. Wichtige Inhalte sollten zuvor gesichert, Nutzer abgemeldet und das Gerät anschließend sicher zurückgesetzt beziehungsweise vollständig gelöscht werden. Auch das Erstellen eines Angebots ist inzwischen schneller möglich: Verkäufer können Fotos über die eBay-App hochladen und daraus mithilfe von KI einen Angebotsentwurf mit vorgeschlagenen Kategorien und Artikeldetails erstellen lassen. Dieser kann anschließend überprüft und vor der Veröffentlichung angepasst werden.

Zur Orientierung, welchen Wert aktuelle Geräte auf dem Gebrauchtmarkt erzielen können: Die durchschnittlichen Wiederverkaufswerte auf eBay für gebrauchte Smartphones, die zwischen 1. Juni 2025 und 1. Juni 2026 verkauft wurden, lagen beispielsweise bei 877 Euro für ein Apple iPhone 16 Pro Max mit 256 GB, 766 Euro für ein Samsung Galaxy S25 Ultra mit 256 GB und 436 Euro für ein Google Pixel 8 Pro mit 256 GB.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist eines der weltweit führenden Handelsunternehmen. eBay bringt Menschen zusammen, stärkt Gemeinschaften und schafft wirtschaftliche Chancen für alle. Die Technologie von eBay ermöglicht es Millionen Käufer und Verkäufer in mehr als 190 Märkten weltweit, miteinander zu handeln, zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Das Unternehmen wurde 1995 im kalifornischen San Jose gegründet und zählt heute zu den größten und vielfältigsten Online-Marktplätzen der Welt. Kund:innen finden auf eBay eine breite Auswahl an preislich attraktiven und einzigartigen Produkten. Im Jahr 2025 ermöglichte eBay ein Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von 79,6 Milliarden US-Dollar.