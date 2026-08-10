Wien (OTS) -

Firmen verschwinden über Nacht und tauchen unter neuem Namen wieder auf. Beschäftigte wechseln, ohne es zu wissen, den Arbeitgeber. Aufträge werden über mehrere Subunternehmen weitergereicht, bis kaum mehr nachvollziehbar ist, wer tatsächlich Verantwortung trägt. Die Halbjahresbilanz der Stabsstelle Betrugsbekämpfung der AK Wien zeigt: Organisierter Sozialbetrug durch dubiose Unternehmen kommt die Allgemeinheit aber auch ehrliche Betriebe teuer zu stehen.

Dazu informieren Sie:

Ludwig Dvořák, Bereichsleiter Arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz, AK Wien

Andrea Ebner-Pfeifer, Arbeitsrechtsexpertin der Stabsstelle Betrugsbekämpfung, AK Wien

Wann: Dienstag, 11. August, 10 Uhr

Wo: 1040, AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse 2, 6. Stock



Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/sozialbetrug mitverfolgen.

Anmeldungen und Fragen bitte per E-Mail an [email protected].

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Morgen, 11.08., AK Pressekonferenz: „Gezielt. Geplant. Gewissenlos. Lohn- und Sozialdumping haben System“

Sozialbetrug durch dubiose Unternehmen wird immer gefinkelter, Insolvenzen werden häufig als Geschäftsmodell missbraucht. Die Halbjahresbilanz der Stabsstelle Betrugsbekämpfung der AK Wien zeigt: Organisierter Sozialbetrug durch dubiose Unternehmen kommt die Allgemeinheit aber auch ehrliche Betriebe teuer zu stehen. Dazu informieren Sie: Ludwig Dvořák, Bereichsleiter Arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz, AK Wien Andrea Ebner-Pfeifer, Arbeitsrechtsexpertin der Stabsstelle Betrugsbekämpfung, AK Wien Wann: Dienstag, 11. August, 10 Uhr

Datum: 11.08.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum, 6. Stock

Pößlgasse 2

1040 Wien

Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/sozialbetrug