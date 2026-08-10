Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Motorrad-Lenker, zwei Leichtmotorrad-Lenker, ein Fahrrad-Lenker und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 9. August 2026, im Bezirk Völkermarkt, Kärnten, bei dem der oben erwähnte Fußgänger getötet wurde. Der 20-Jährige ging auf der Bleiburger Straße als er von einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal erfasst wurde. Der Unfalllenker verließ die Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Zeuginnen und Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, wobei der 20-Jährige trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Am Wochenende verunglückten vier der neun verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen, drei auf Landesstraßen B und zwei auf Landesstraßen L ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, je zwei in Kärnten und der Steiermark und je einer in Niederösterreich und in Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in sechs Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall eine Vorrangverletzung. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 9. August 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 222 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 236 und 2024 206.