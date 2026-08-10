Gemeinsam für Tiere: PENNY und TierQuarTier Wien starten langfristige Partnerschaft

Wien (OTS) -

PENNY unterstützt ab sofort das TierQuarTier Wien mit einem Sponsoring in Höhe von 20.000 EUR. Die Partnerschaft unterstützt die wertvolle Arbeit des TierQuarTiers und schafft gleichzeitig mehr Aufmerksamkeit für die Versorgung und Vermittlung von Hunden, Katzen und Kleintieren, die auf ein neues Zuhause warten. Unter dem Motto „Pfote in Pfote für den Tierschutz. Gemeinsam für Tiere.“ machen beide Partner auf die Bedeutung des Tierschutzes aufmerksam und sensibilisieren für verantwortungsvolle Tierhaltung sowie Tieradoption.

Zum Start der Kooperation wurde im Rahmen eines gemeinsamen Fototermins ein Scheck über 20.000 Euro übergeben. Denn die Unterstützung soll dort ankommen, wo sie täglich gebraucht wird: bei der Versorgung der Tiere und der wertvollen Arbeit des Tierheims.

„Tiere sind für viele Menschen Familienmitglieder und genau deshalb ist es uns wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Mit der neuen TierQuarTier Partnerschaft wollen wir konkret unterstützen und Bewusstsein für Tierschutz und verantwortungsvolle Tierhaltung schaffen“, so Johannes Greller, Geschäftsführer PENNY Österreich.

Das TierQuarTier Wien zählt zu den wichtigsten Anlaufstellen für Tiere in Not. Neben der Versorgung, Betreuung und Vermittlung von Tieren leistet die Organisation wichtige Aufklärungsarbeit rund um verantwortungsvolle Tierhaltung. Seit der Gründung im Jahr 2015 konnte für fast 18.000 Tiere ein neues Zuhause gefunden werden. Die Partnerschaft mit PENNY soll diese Arbeit weiter stärken und noch mehr Menschen für Tierschutz, Tierwohl und verantwortungsvolle Tierhaltung sensibilisieren. Gemeinsam sind künftig auch Informationsangebote und Aktionen geplant, die Kund:innen und Mitarbeiter:innen einbeziehen.

„Tierschutz gelingt nur gemeinsam. Jede Unterstützung hilft uns dabei, Tieren in Not die bestmögliche Versorgung zu bieten und ihnen die Chance auf einen liebevollen Neustart zu ermöglichen. Umso mehr freuen wir uns über die langfristige Partnerschaft mit PENNY, die nicht nur unsere tägliche Arbeit unterstützt, sondern auch dabei hilft, noch mehr Menschen für Tierschutz und verantwortungsvolle Tierhaltung zu sensibilisieren“, so Bernadette Altrichter, Tierheimleitung des TierQuarTiers Wien.

Auch im Alltag setzt PENNY seit Jahren Zeichen für den Tierschutz: Bereits seit 2021 verzichtet das Unternehmen als erster heimischer Lebensmittelhändler auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern in seinen Filialen, um Tiere vor der Belastung durch Lärm und Stress rund um Silvester zu schützen. Die neue Partnerschaft mit dem TierQuarTier Wien reiht sich damit nahtlos in das langjährige Engagement von PENNY für den Tierschutz ein.