  • 10.08.2026, 09:38:33
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„Internationaler Tag der Jugend“ am 12. August

LR Teschl-Hofmeister: „Junge Menschen brauchen verlässliche Orientierung und starke Angebote“

St. Pölten (OTS) - 

Jedes Jahr macht der „Internationale Tag der Jugend“ am 12. August auf die Lebensrealitäten junger Menschen aufmerksam und zeigt, wie wichtig ihre Anliegen, Ideen und Beiträge für die Gesellschaft sind. Auch in Niederösterreich ist der Tag ein Anlass, den Blick auf junge Menschen, ihre Fragen und ihre Zukunftsperspektiven zu richten. „Junge Menschen bringen Ideen, Energie und neue Sichtweisen ein. Sie wollen gehört werden, mitgestalten und ihren eigenen Weg gehen. Dafür brauchen sie verlässliche Informationen, leicht zugängliche Beratung und starke Angebote, die sie in ihrer Lebenswelt erreichen“, betont Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Eine zentrale Anlaufstelle dafür ist in Niederösterreich die Jugend:info NÖ. Sie bietet Jugendlichen, jungen Erwachsenen sowie allen, die mit jungen Menschen arbeiten, Orientierung zu vielen Fragen des täglichen Lebens. Das Angebot reicht von Bildung, Arbeit und Auslandsaufenthalten über Recht, Gesundheit, Geld und Wohnen bis hin zu Freizeit, Beteiligung und freiwilligem Engagement. Informationen gibt es persönlich, telefonisch, online sowie über die digitalen Kanäle der Jugend:info NÖ.

„Die Themen junger Menschen sind vielfältig. Genau deshalb braucht es Angebote, die verständlich, aktuell und niederschwellig sind. Die Jugend:info NÖ leistet hier seit vielen Jahren wichtige Arbeit und hilft jungen Menschen dabei, informierte Entscheidungen zu treffen“, so Teschl-Hofmeister.

Neben Information und Beratung setzt die Jugend:info NÖ zahlreiche Projekte und Services um, die junge Menschen in Niederösterreich direkt unterstützen. Dazu zählen unter anderem die Jugend:karte NÖ, Informationsangebote im Leben A-Z, Workshops, Broschüren, Beteiligungsprojekte, europäische Jugendprogramme sowie Angebote für Gemeinden, Schulen und Organisationen.

„Der ‚Internationale Tag der Jugend‘ erinnert uns daran, jungen Menschen zuzuhören und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Wer Jugendliche stärkt, stärkt die Zukunft unseres Landes. Niederösterreich bietet jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren, einzubringen und ihren Weg aktiv zu gestalten“, sagt Teschl-Hofmeister abschließend.

Weitere Informationen unter: www.jugendinfo-noe.at bzw. Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
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