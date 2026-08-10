  • 10.08.2026, 09:23:02
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  • OTS0018

Lotto: Beim Vierfachjackpot am Mittwoch geht es um rund 4 Millionen Euro

Jackpot beim Joker – im Topf warten rund 400.000 Euro

Wien (OTS) - 

Der Verdacht von Freitag Abend nach der Bonus-Ziehung, Fortuna wäre möglicherweise auf Urlaub, hat sich am Sonntag Abend erhärtet: Auch diesmal blieben die großen Gewinne aus, es gab – zum wiederholten Male – keinen Sechser bei „6 aus 45“, es gab auch keine Sechser bei LottoPlus, und es gab auch keinen Joker.

Es war bereits die vierte Runde ohne einen Tipp mit den „sechs Richtigen“, und somit kommt am Mittwoch ein Vierfachjackpot zur Ausspielung. Dabei wird es um rund 4 Millionen Euro für den oder die Sechser gehen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl wurde der Jackpot gleich siebenmal geknackt. Zwei Spielteilnehmer:innen aus Wien, je eine:r aus Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland sowie zwei win2day-User:innen gewannen hier jeweils rund 26.800 Euro.

LottoPlus

Da beide LottoPlus Ziehungen ohne Sechser geendet hatten, wurde in beiden Fällen die Gewinnsumme auf die Fünfer der jeweiligen Ziehung aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung gewannen 44 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 3.700 Euro, bei der zweiten kamen 31 Gewinner:innen zu jeweils rund 5.300 Euro. Beim Sechser der beiden LottoPlus Ziehungen am Mittwoch geht es um jeweils rund 120.000 Euro.

Joker

Schließlich blieb auch beim Joker der Hauptgewinn aus. Es gab keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl, und damit kommt hier am Mittwoch ein Jackpot mit rund 400.000 Euro zur Ausspielung.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, den 9. August 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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