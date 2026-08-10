17. Junge Uni Waldviertel: Junge Forscherinnen und Forscher feierten Sponsion in Raabs an der Thaya

St. Pölten (OTS) -

Mit einer feierlichen Sponsion ist vor einigen Tagen die 17. Junge Uni Waldviertel in Raabs an der Thaya zu Ende gegangen. „Die Junge Uni Waldviertel zeigt seit mittlerweile 17 Jahren, wie Wissenschaft Kinder und Jugendliche begeistern, Neugier fördern und gleichzeitig Brücken zwischen Menschen und Regionen bauen kann“, betonte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Abschlussfeier. Eine Woche lang verwandelten sich Raabs an der Thaya und Jihlava in einen Campus für junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter.

Renommierte Expertinnen und Experten der Universität Wien, der BOKU Wien, des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung, der Universität für Weiterbildung Krems, des Maschinenrings sowie des Hauses der Digitalisierung gaben in Vorlesungen und Workshops Einblicke in aktuelle Forschungsfragen und Zukunftsthemen. Die Kinder konnten dabei selbst ausprobieren, Fragen stellen und erleben, wie spannend Wissenschaft sein kann. Insgesamt 85 Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren – 42 aus Österreich und 43 aus Tschechien – gingen gemeinsam spannenden Fragen rund um das heurige Motto „Alles digital?“ nach. Dabei wurde nicht nur experimentiert, programmiert, diskutiert und geforscht, sondern auch über Sprach- und Landesgrenzen hinweg Freundschaften geschlossen.

Ein Höhepunkt der Woche war der gemeinsame Ausflug nach Jihlava, der Hauptstadt des Kreises Vysočina, wo die Kinder die tschechische Partnerregion näher kennenlernen konnten. Ebenso bot die Exkursion zur W.E.B Windenergie AG in Pfaffenschlag die Möglichkeit, erneuerbare Energie direkt vor Ort zu erleben und mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen. Begleitet wurden die Kinder während der gesamten Woche von einem engagierten zweisprachigen Betreuungsteam, das für das Gelingen des gemeinsamen Lernens und Miteinanders sorgte.

Mit der Sponsion fanden sechs erlebnisreiche Tage ihren feierlichen Abschluss. Im Beisein zahlreicher Ehrengäste nahmen die jungen Absolventinnen und Absolventen ihre Sponsionsurkunden entgegen – als sichtbares Zeichen einer Woche voller neuer Erkenntnisse, gemeinsamer Erfahrungen und grenzüberschreitender Begegnungen.

Die Junge Uni Waldviertel wurde 2009 im Rahmen der grenzüberschreitenden Niederösterreichischen Landesausstellung Raabs–Horn–Telč gegründet und ist die erste grenzüberschreitende Kinderuniversität Niederösterreichs. Seither wird sie vom Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung am Standort Raabs an der Thaya gemeinsam mit dem Kreis Vysočina organisiert und steht beispielhaft für die enge Zusammenarbeit zwischen Niederösterreich und der benachbarten tschechischen Region.

Weitere Informationen zur Jungen Uni Waldviertel finden Sie unter www.jungeuni-waldviertel.at bzw. Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]