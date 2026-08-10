Lösungen für die Mobilität der Zukunft

Berlin, Wien (OTS) -

Die Schiene erlebt europaweit eine Renaissance. TÜV AUSTRIA begegnet den steigenden Anforderungen des Eisenbahnsektors mit dem konsequenten Ausbau seiner internationalen Kompetenzen und einem erweiterten Leistungsportfolio für Schienenfahrzeuge, Infrastruktur und Bahnsysteme.

Getrieben von ambitionierten Klimazielen, neuen Mobilitätsanforderungen und technologischen Innovationen gewinnt der Schienenverkehr als nachhaltiger Verkehrsträger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig sorgt die fortschreitende Liberalisierung des europäischen Personen- und Güterverkehrs für mehr Wettbewerb, Innovation und Investitionen in moderne Bahnsysteme.

Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, stärkt TÜV AUSTRIA seine Position im Eisenbahnsektor kontinuierlich. Mit der Gründung der TÜV AUSTRIA RAIL GMBH mit Sitz in Berlin wurde nunmehr ein weiterer strategischer Meilenstein gesetzt, Know-how gebündelt und eine leistungsstarke Plattform für nationale und grenzüberschreitende Bahnprojekte geschaffen.

Die enge Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten technischen Disziplinen innerhalb der TÜV AUSTRIA Group ermöglicht umfassende Dienstleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus von Eisenbahnprojekten. Das Leistungsspektrum reicht von Sicherheits- und Zuverlässigkeitsbewertungen, RAMS- und LCC-Studien, Cybersecurity- und Functional-Safety-Lösungen über Festigkeitsprüfungen von Infrastruktur- und Fahrzeugkomponenten bis hin zum Monitoring von Brückenstrukturen.

Engineering und Sicherheit entlang des gesamten Fahrzeuglebenszyklus

TÜV AUSTRIA unterstützt Hersteller, Betreiber und Fahrzeughalter mit umfassenden Beratungs- und Engineering-Leistungen entlang des gesamten Lebenszyklus von Schienenfahrzeugen. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung, Beschaffung, Zulassung und Inbetriebnahme über Modernisierung und Instandhaltung bis hin zur Verwertung.

Zu den Leistungen zählen die Begleitung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, technisches Projektcontrolling sowie Risiko-, Anforderungs-, Änderungs- und Innovationsmanagement. Darüber hinaus umfasst das Angebot technische Analysen und Bewertungen, die Unterstützung bei Test- und Erprobungsfahrten, die Zulassungs- und Nachweisführung, Lifecycle Engineering sowie technische Due-Diligence-Prüfungen im Zuge von Kauf-, Leasing- oder Übernahmeprozessen von Schienenfahrzeugen.