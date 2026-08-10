KI im Unternehmen: Neues Praxishandbuch bietet Orientierung für den erfolgreichen KI-Einsatz

Wien (OTS) -

Österreich befindet sich derzeit in einem KI-Paradoxon: Während die Bevölkerung zu den weltweit aktivsten Nutzer:innen von KI-Anwendungen zählt, hinkt die strategische Verankerung künstlicher Intelligenz in Unternehmen deutlich hinterher. Genau hier setzt das kürzlich im MANZ Verlag erschienene Praxishandbuch „KI im Unternehmen“ an. Es zeigt, warum KI kein Zukunfts- oder IT-Thema ist, sondern eine zentrale Führungs- und Managementaufgabe.

Die Herausgeberin Mag. Sophie Martinetz, eine der profiliertesten Vorreiterinnen im Bereich Legal Tech im DACH-Raum, zeigt gemeinsam mit einem interdisziplinären Autor:innen-Team aus Management, Technik, Recht, Consulting und Industrie, wie Unternehmen künstliche Intelligenz nicht nur verstehen, sondern gezielt, verantwortungsvoll und erfolgreich einsetzen können. Das Handbuch begleitet Leser:innen von den Grundlagen bis zur erfolgreichen Umsetzung im Unternehmensalltag.

Nur 20 Prozent der Unternehmen verfügen über eine KI-Strategie

Aktuelle Studien aus dem Jahr 2025 – der „AI Diffusion Report“ von Microsoft und die McKinsey-Analyse „State of AI in Austria“ – zeichnen ein widersprüchliches Bild der österreichischen KI-Landschaft: Rund 29 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung nutzen regelmäßig KI-Tools, womit Österreich weltweit auf Platz 17 liegt. Gleichzeitig verfügen nur 20 Prozent der Unternehmen über eine ausformulierte KI-Strategie. Darüber hinaus liegt Österreich beim strategischen KI-Reifegrad unter dem EU- und dem globalen Durchschnitt. 68 Prozent der heimischen Unternehmen befinden sich in den unteren 40 Prozent der weltweiten Rangliste.

Die Folgen zeigen sich in der Praxis deutlich: Viele Unternehmen messen den Erfolg ihrer KI-Initiativen nicht anhand klarer Kennzahlen, kämpfen mit unzureichenden Datenstrukturen oder fehlenden Fachkräften und erzielen bislang nur geringe Produktivitätsgewinne.

Von der Strategie zur Umsetzung

Das neue Handbuch liefert Orientierung für diese Herausforderungen. Im Mittelpunkt stehen dabei wesentliche Fragen der Unternehmenspraxis: Wie entsteht aus einer Vision eine tragfähige KI-Strategie? Welche organisatorischen, rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen sind zu beachten? Wie lassen sich KI-Leitlinien etablieren? Und wie können KI-Anwendungen und KI-Agenten nachhaltig Wertschöpfung schaffen?

Das Werk vermittelt technisches Grundverständnis ebenso wie rechtliche und ethische Grundlagen, macht strategische Überlegungen greifbar und zeigt, wie KI-Projekte strukturiert geplant, erfolgreich umgesetzt und langfristig im Unternehmen verankert werden können. Ein Glossar mit mehr als 100 Begriffserklärungen unterstützt dabei, zentrale Konzepte und Zusammenhänge verständlich einzuordnen.

Praxiswissen aus Unternehmen

Besonderen Praxisbezug schaffen zahlreiche reale Anwendungsfälle, erprobte Use Cases und konkrete Lessons Learned aus Unternehmen wie Wüstenrot, dem ORF oder der Bundesagentur für Arbeit. Sie zeigen, welche Potenziale künstliche Intelligenz eröffnet und welche Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg entscheidend sind.

Das Praxishandbuch richtet sich an alle, die den Einsatz von KI in ihren Organisationen aktiv gestalten wollen. Es bietet das notwendige Rüstzeug, um fundierte Entscheidungen zu treffen, Innovationspotenziale zu erschließen und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Das Buch:

Sophie Martinetz: KI im Unternehmen. MANZ Verlag Wien. Buch, broschiert, XLIV, 348 Seiten. 84,00 Ꞓ. ISBN 978-3-214-26799-5.