  • 10.08.2026, 08:50:02
  • /
  • OTS0010

FPÖ - Kreutzinger: Taxistand am Wiener Hauptbahnhof braucht endlich wirksame Kontrolle

Tarif- und Taxameterpflicht müssen eingehalten werden

Wien (OTS) - 

Die Probleme am Taxistand beim Wiener Hauptbahnhof sind seit Jahren bekannt. Beschwerden von Fahrgästen über Taxilenker häufen sich. „Das schadet nicht nur den Fahrgästen, sondern auch jenen Taxilenkern, die sich korrekt an die Regeln halten“, so FPÖ-Gemeinderat Thomas Kreutzinger.

Für Fahrgäste, die an einem Wiener Taxistand einsteigen, gelten Tarif- und Taxameterpflicht. Kreutzinger fordert daher endlich konkrete Maßnahmen: „Da sich der Taxistand auf ÖBB-Grund befindet, sollte die Stadt gemeinsam mit der ÖBB eine Lösung erarbeiten.“

Konkret schlägt der FPÖ-Gemeinderat eine Schranken- oder Polleranlage mit einem Zufahrtssystem über den Taxilenkerausweis vor. Damit könnte die Zufahrt besser kontrolliert und sichergestellt werden, dass nur entsprechend berechtigte Taxilenker den Standplatz nutzen.

„Die korrekten Taxilenker dürfen nicht unter einigen schwarzen Schafen leiden. Hier braucht es endlich mehr Kontrolle und Ordnung“, betont Kreutzinger.

Der Freiheitliche kündigt an, dazu entsprechende Anfragen und Anträge im Wiener Gemeinderat einzubringen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright