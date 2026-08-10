FPÖ - Kreutzinger: Taxistand am Wiener Hauptbahnhof braucht endlich wirksame Kontrolle

Wien (OTS) -

Die Probleme am Taxistand beim Wiener Hauptbahnhof sind seit Jahren bekannt. Beschwerden von Fahrgästen über Taxilenker häufen sich. „Das schadet nicht nur den Fahrgästen, sondern auch jenen Taxilenkern, die sich korrekt an die Regeln halten“, so FPÖ-Gemeinderat Thomas Kreutzinger.

Für Fahrgäste, die an einem Wiener Taxistand einsteigen, gelten Tarif- und Taxameterpflicht. Kreutzinger fordert daher endlich konkrete Maßnahmen: „Da sich der Taxistand auf ÖBB-Grund befindet, sollte die Stadt gemeinsam mit der ÖBB eine Lösung erarbeiten.“

Konkret schlägt der FPÖ-Gemeinderat eine Schranken- oder Polleranlage mit einem Zufahrtssystem über den Taxilenkerausweis vor. Damit könnte die Zufahrt besser kontrolliert und sichergestellt werden, dass nur entsprechend berechtigte Taxilenker den Standplatz nutzen.

„Die korrekten Taxilenker dürfen nicht unter einigen schwarzen Schafen leiden. Hier braucht es endlich mehr Kontrolle und Ordnung“, betont Kreutzinger.

Der Freiheitliche kündigt an, dazu entsprechende Anfragen und Anträge im Wiener Gemeinderat einzubringen.