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inn.wien ensemble ft. Sueye Park // neues Konzertformat in Wien und Innsbruck
inn.wien ensemble präsentiert RISING - mit international gefeierter Geigerin Sueye Park
4.9.2026, 19:30, Reaktor Wien, Konzert/Publikumsgespräch
5.9.2026, 20:00, Haus der Musik Innsbruck, Konzert/Publikumsgespräch
RISING steht für künstlerischen Aufbruch, Individualität und den Mut, neue Perspektiven einzunehmen. Gemeinsam mit rising stars der klassischen Musik setzt sich das inn.wien ensemble nicht nur künstlerisch mit der Relevanz klassischer Konzertprogramme auseinander. Werke altbekannter Komponisten wie F. Schubert und P.I. Tschaikowski treffen auf Kompositionen von J. Montgomery und G. Bacewicz. Einen besonderen Akzent setzt die Uraufführung eines neuen Werks der aufstrebenden österreichischen Geigerin und Komponistin Marlene Penninger. In einem Publikumsgespräch widmen sich die Musiker:innen konkret der Frage, welchen Stellenwert (klassische) Musik in unserer Gesellschaft hat, bzw. haben kann.
RISING // inn.wien ensemble ft. Sueye Park
Datum: 04.09.2026, 19:30 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Reaktor Wien
Geblergasse 40
1140 Wien
Österreich
URL: https://reaktor.art
RISING // inn.wien ensemble ft. Sueye Park
Datum: 05.09.2026, 20:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Haus der Musik Innsbruck
Universitätstraße 1
6020 Innsbruck
Österreich
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inn.wien ensemble
Telefon: +43 664 5378483
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.inn.wien/
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