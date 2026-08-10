inn.wien ensemble ft. Sueye Park // neues Konzertformat in Wien und Innsbruck

Wien, Innsbruck (OTS) -

inn.wien ensemble präsentiert RISING - mit international gefeierter Geigerin Sueye Park

4.9.2026, 19:30, Reaktor Wien, Konzert/Publikumsgespräch

5.9.2026, 20:00, Haus der Musik Innsbruck, Konzert/Publikumsgespräch

RISING steht für künstlerischen Aufbruch, Individualität und den Mut, neue Perspektiven einzunehmen. Gemeinsam mit rising stars der klassischen Musik setzt sich das inn.wien ensemble nicht nur künstlerisch mit der Relevanz klassischer Konzertprogramme auseinander. Werke altbekannter Komponisten wie F. Schubert und P.I. Tschaikowski treffen auf Kompositionen von J. Montgomery und G. Bacewicz. Einen besonderen Akzent setzt die Uraufführung eines neuen Werks der aufstrebenden österreichischen Geigerin und Komponistin Marlene Penninger. In einem Publikumsgespräch widmen sich die Musiker:innen konkret der Frage, welchen Stellenwert (klassische) Musik in unserer Gesellschaft hat, bzw. haben kann.

RISING // inn.wien ensemble ft. Sueye Park

Datum: 04.09.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Reaktor Wien

Geblergasse 40

1140 Wien

Österreich

URL: https://reaktor.art

RISING // inn.wien ensemble ft. Sueye Park

Datum: 05.09.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Haus der Musik Innsbruck

Universitätstraße 1

6020 Innsbruck

Österreich

URL: https://haus-der-musik-innsbruck.at