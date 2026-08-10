Hochschule Campus Wien: Alexander Benz übernimmt Leitung des Fachbereiches Angewandte Elektronik und Technische Informatik

Wien (OTS) -

Mit 1. August 2026 hat Dr. techn. Alexander Benz die Leitung des Bachelorstudiengangs Angewandte Elektronik und Technische Informatik und des Masterstudienganges Technische Informatik an der Hochschule Campus Wien übernommen. Der promovierte Elektrotechniker bringt langjährige Erfahrung aus Forschung, Entwicklung und Hochschullehre mit und wird die Weiterentwicklung des Studiengangs an der Schnittstelle von Elektronik, Embedded Systems und Technischer Informatik vorantreiben.

Wissenschaftliche Exzellenz und internationale Forschungserfahrung

Alexander Benz studierte Elektrotechnik an der Technischen Universität Wien und schloss sowohl sein Diplom-als auch sein Doktoratsstudium mit Auszeichnung ab. Seine wissenschaftliche Ausbildung führte ihn unter anderem an die Princeton University in den USA sowie in das Doktoratskolleg CoQuS (Complex Quantum Systems), ein gemeinsames Programm von TU Wien, Universität Wien und Universität Innsbruck. Für seine Forschungsleistungen wurde er unter anderem mit dem Ressel-Preis der TU Wien ausgezeichnet.

Langjährige Führungserfahrung in Forschung und Entwicklung

Seine berufliche Laufbahn umfasst leitende Positionen in Forschung und Industrie. Zuletzt war Alexander Benz als Entwicklungsleiter bei XARION Laser Acoustics GmbH tätig und verantwortete dort die Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit Teams aus Hardware-, Firmware-, Software- und Laserphysikexpert*innen. Davor leitete er bei Ökolab GmbH den Bereich Elektronik und Firmware und war in verschiedenen Funktionen in der Elektronikentwicklung, im Projektmanagement sowie in internationalen Forschungseinrichtungen tätig, darunter die Sandia National Laboratories in den USA.

Starke Verbindung von Lehre, Forschung und Praxis

Seit August 2025 ist Alexander Benz als assoziierter FH-Professor an der Hochschule Campus Wien tätig. Im Rahmen der Stiftungsprofessur für IoT-Security lehrt er in mehreren Bachelor- und Masterstudiengängen, leitet das ELVIS-Lab und engagiert sich in der Weiterentwicklung der Lehre und Curricula. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Embedded Engineering, Sensorik, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Internet of Things und Security.

Impulse für Weiterentwicklung des Studiengangs

„Mit Alexander Benz gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die wissenschaftliche Exzellenz mit umfassender Industrieerfahrung verbindet. Seine Expertise in Elektronikentwicklung, Embedded Systems und Forschung setzt wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unseres Studiengangs und wird unseren Studierenden wertvolle Perspektiven eröffnen“, sagt Andreas Posch, Leiter des Departments Technik der Hochschule Campus Wien.

Der Bachelorstudiengang Angewandte Elektronik und Technische Informatik vermittelt fundierte Kenntnisse in Elektronik, Embedded Systems, Sensorik, Automatisierung und Softwareentwicklung. Absolvent*innen sind gefragte Fachkräfte in zahlreichen Technologie- und Industriebereichen.

Der Masterstudiengang Technische Informatik vermittelt vertiefte Kenntnisse in der Entwicklung anwendungsspezifisch optimierter, KI-gestützter Mikrocomputersysteme. Einsatzgebiete reichen von autonomen Fahrzeugen, Luftfahrt und Robotik über die Überwachung und Steuerung industrieller Prozesse im Sinne von Industrie 4.0 bis hin zu medizinischen Anwendungen. Ergänzend erwerben die Studierenden Managementkompetenzen, die sie gezielt auf Führungsaufgaben in Forschung und Entwicklung vorbereiten.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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