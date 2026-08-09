Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Vera Borek

Wien (OTS) -

„Mit Vera Borek verliert Wien eine prägende Persönlichkeit seines Theater- und Kulturlebens. Sie konnte Figuren mit wenigen Worten zum Leben erwecken und zugleich Texten eine außergewöhnliche Tiefe verleihen. Besonders als langjähriges Ensemblemitglied des Volkstheaters hat sie die Theaterstadt Wien nachhaltig mitgestaltet“, so Bürgermeister Michael Ludwig.



„Vera Borek legte großen Wert auf sprachliche Präzision und verlieh ihren Figuren jeweils eine ganz eigene Kontur. Wien verliert mit ihr eine unverwechselbare Stimme der österreichischen Schauspielkunst. Mit ihrem Wirken hat sie einen wichtigen Teil der Wiener Theatergeschichte geprägt“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.



Auch nach ihrer Pensionierung blieb Borek der Bühne verbunden und kehrte immer wieder an das Volkstheater zurück. Darüber hinaus war sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen und wirkte in Kinofilmen sowie Hörspielen und Hörbüchern mit. 2017 würdigte die ORF-Hörspieljury sie als „Schauspielerin des Jahres“ für ihr Lebenswerk und ihre aktuellen Arbeiten.



Borek war zudem eng mit der Wiener Kulturgeschichte und prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Kunstszene verbunden. Von 1982 bis zu dessen Tod war sie mit Helmut Qualtinger verheiratet. Ihre künstlerische Arbeit war stets von großer Ernsthaftigkeit, Genauigkeit und Eigenständigkeit geprägt.



„Mit Vera Borek geht eine große Schauspielerin, die dem Wiener Kulturleben über viele Jahrzehnte ihre unverwechselbare Handschrift gegeben hat. Ihr Werk wird auf den Bühnen, in ihren Aufnahmen und vor allem in der Erinnerung jener weiterleben, die sie erleben durften. Mein innigstes Beileid gilt den Hinterbliebenen“, so Bürgermeister Ludwig.



„Vera Borek war eine außergewöhnliche Schauspielerin, deren Bühnenpräsenz und unverwechselbare Art Generationen von Theaterbesucherinnen und -besuchern in Erinnerung bleiben werden. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden sowie ihren zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern“, so Kaup-Hasler.



Für ihr herausragendes Wirken wurde Vera Borek auch von der Stadt Wien ausgezeichnet: 2010 erhielt sie im Wiener Rathaus das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien.