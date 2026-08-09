  • 09.08.2026, 11:45:32
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VPNÖ-Zauner ad Schnedlitz: „Watschenmann Kickl will Frauen zurück an den Herd“

„Watschenmann“ Kickl träumt vom Gestern – und seine blauen Wadlbeisser müssen die peinliche Rückwärtsrolle verteidigen

St. Pölten (OTS) - 

Mit ihrer heutigen Aussendung beweist die Kickl-FPÖ einmal mehr, wie weit sie sich von einer Politik für das Hier und Jetzt verabschiedet hat. VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner findet klare Worte für die Wortmeldungen von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz: „Die Kickl-FPÖ will offenbar zurück ins gesellschaftspolitische Mittelalter: Frauen zurück an den Herd, eine Herdprämie als Familienpolitik und ein Parteichef, der sich die ‚gsunde Watschn’ im Klassenzimmer zurückwünscht. Bleibt zu hoffen, dass Herbert Kickl selbst nicht unter dieser körperlichen Züchtigung leiden musste und diese Erfahrungen jetzt unseren Kindern weitergeben will.“

„Während Herbert Kickl mit dem Rohrstaberl wachelt und seine blauen Wadlbeisser ein Frauenbild aus der Steinzeit herbeisehnen, kümmern wir uns in Niederösterreich jedenfalls um die echten Zukunftsfragen der Familien. Wir investieren in die Zukunft unserer Kinder und schaffen echte Wahlfreiheit für Eltern. Das ist moderne Familienpolitik - im Gegensatz zum Kurs ‚Zurück-in-die-Steinzeit’ der Kickl-FPÖ“, so Zauner.

Die Volkspartei Niederösterreich arbeitet Tag für Tag daran, die Lebensbedingungen der Menschen konkret zu verbessern. Mit der Kinderbetreuungsoffensive wurde bereits 2023 der Startschuss für einen eigenständigen niederösterreichischen Weg gelegt. Ziel ist es, Familien echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung zu ermöglichen – unabhängig davon, ob Eltern ihre Kinder selbst betreuen oder Beruf und Familie verbinden wollen.

Bis 2027 werden Land und Gemeinden insgesamt 750 Millionen Euro in die Kinderbetreuung investieren. Damit schafft Niederösterreich konkrete Angebote und echte Wahlfreiheit für niederösterreichische Familien.

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E-Mail: [email protected]
Website: https://vpnoe.at/

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