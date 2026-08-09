  • 09.08.2026, 11:20:32
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  • OTS0014

Seit 2024 bis Jahresende 2026: 400 Aufnahmen von Polizeischülern in der Steiermark

Abgänge bei der Polizei werden bundesweit 1:1 ersetzt

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) weist die jüngsten Medienberichte und politischen Behauptungen über einen angeblichen „Polizisten-Mangel“ bei der steirischen Exekutive als unrichtig zurück. 400 Polizeischülerinnen und -schüler wurden seit 2024, inklusive der geplanten Neuaufnahmen bis Jahresende 2026, für die Landespolizeidirektion Steiermark aufgenommen. Die Abgänge bei der Polizei werden bundesweit 1:1 nachbesetzt. Die Bundespolizei ist und bleibt voll einsatzfähig. Die Sicherheit der steirischen Bevölkerung ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Das Bundesministerium für Inneres distanziert sich klar von der Verwendung von parlamentarischen Anfragen für gezielte Desinformation.

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Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
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