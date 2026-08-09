ORF stellt Falschmeldung der „Kronen Zeitung“ und der FPÖ richtig

Wien (OTS) -

Die „Kronen Zeitung“ (Ausgabe vom 9. August) und die FPÖ (OTS vom 9. August) berichten, der ORF würde 64.000 ÖsterreicherInnen und Österreichern „bis Jahresende einfach TV und Radio“ abdrehen. Diese Behauptung ist falsch. Die Netzabdeckung des ORF-Sendernetzes beträgt 99 Prozent des österreichischen Bundesgebietes und daran wird sich auch durch die geplanten Optimierungsmaßnahmen nichts ändern. Damit ist auch im Krisenfall die umfassende Versorgung der österreichischen Bevölkerung durch das ORF-Sendernetz unverändert sichergestellt. Durch die Optimierung des Sendernetzes können rd. 1,5 Mio. Euro pro Jahr nachhaltig eingespart werden.

Faktum ist, dass der ORF im Zuge der ihm aufgetragenen Einsparungsmaßnahmen unter anderem auch sein terrestrisches Sendernetz in ganz Österreich optimiert, um dieses noch wirtschaftlicher führen zu können. Bis Jahresende werden Kleinstsendeanlagen in Randlagen außer Betrieb genommen, die zum größten Teil durch andere Sendeanlagen abgedeckt werden. Die „Kronen Zeitung“ verwechselt in ihrer Story die Zahl der in den betroffenen Gemeinden lebenden Personen, mit der Anzahl der tatsächlich betroffenen Haushalte.

94% der Österreicherinnen und Österreicher empfangen den ORF via Satellit, Kabel oder Streaming, lediglich 6% über Antenne. Die allermeisten TV-Haushalte nutzen mehr als einen Empfangsweg. Von den in der „Kronen Zeitung“ und von der FPÖ genannten theoretischen 64.000 Personen werden also, wenn überhaupt, wenige Hundert Haushalte Änderungen in der TV-Versorgung bemerken. In den meisten Fällen wird im Falle einer Doppelversorgung durch den Wechsel auf eine andere Frequenz oder die Nutzung eines anderen Empfangsweges Abhilfe zu schaffen sein. Satellit und Streaming sind weiterhin überall verfügbar. In einzelnen eng begrenzten Gebieten kann es im Zuge dieser Umstellungen zu Einschränkungen beim Empfang über Antenne oder UKW kommen.

Besonderen Wert legt der ORF auf persönliche Unterstützung: Betroffene Nutzerinnen und Nutzer können sich an das ORF-Kundenservice wenden, um gemeinsam eine individuelle Lösung für ihre jeweilige Empfangssituation zu finden:

Telefon: 0800 090 010, Montag bis Samstag von 8.00 bis 21.00 Uhr

Online: https://der.orf.at/kontakt