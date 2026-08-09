Grüne Wien/Kraus zu Hanke: „Mehr Straßen gegen die Klimakrise ist wie mehr Zucker gegen Karies“

Wien (OTS) -

„Die Argumentation von Peter Hanke muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen: Weil Staus CO₂ verursachen, sollen wir mehr Straßen bauen. Das ist ungefähr so logisch wie mehr Zucker gegen Karies. Mehr Straßen führen zu mehr Autoverkehr – diese Erkenntnis sollte sich mittlerweile eigentlich auch bis zur SPÖ herumgesprochen haben“, sagt Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien, zu den jüngsten Aussagen von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) in der Krone.

Angesichts der aktuellen Situation seien Hankes Aussagen besonders absurd. „Europa brennt, auch in der Lobau hat es gebrannt, und wir erleben eine Hitzewelle nach der nächsten. Die Auswirkungen der Klimakrise sind längst direkt vor unserer Haustür angekommen. Und ausgerechnet jetzt versuchen Hanke und die SPÖ, uns Straßenbau als Klimaschutz zu verkaufen. Das ist völlig aus der Zeit gefallen“, so Kraus.

Besonders schwer wiege das mit Blick auf Hankes Festhalten am Lobautunnel: „Die SPÖ träumt weiterhin davon, Milliarden Euro in einer Autobahn unter einen der wertvollsten Naturräume Wiens zu versenken – und will uns gleichzeitig erklären, das sei gut fürs Klima."

Kraus fordert Hanke auf, seine Verantwortung als Verkehrsminister ernst zu nehmen: „Wir brauchen einen Verkehrsminister, der angesichts der Klimakrise handelt, statt sie sich im FPÖ-Sprech schönzureden. Wer Staus und CO₂ wirklich reduzieren will, muss den öffentlichen Verkehr und die Bahn ausbauen.“

Kraus abschließend: „Die Klimakrise lässt sich nicht wegbetonieren. Herr Hanke, nehmen Sie Ihre Verantwortung ernst und investieren Sie die Milliarden lieber in eine moderne, klimafreundliche Mobilität, statt in die Straßenbaupolitik des vergangenen Jahrhunderts.“