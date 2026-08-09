Die Wiener Unterwelt holt Gold: Das InfoCenter „Über Unten“ von Wien Kanal räumt bei nationalen und internationalen Awards ab

Wien (OTS) -

Die multimediale Ausstellung „Über Unten“ der Stadt Wien – Wien Kanal am Gaudenzdorfer Gürtel setzt neue Maßstäbe im Erlebnis- und Live-Marketing. Das InfoCenter wurde bei den internationalen Eventex Awards 2026 sowie dem VAMP Award 2026 mit Auszeichnungen überhäuft und schlägt internationale Top-Marken.

Zehn Medaillen auf internationaler Bühne

Bei den Eventex Awards, die seit 2009 zu den weltweit renommiertesten und transparentesten Auszeichnungen der Branche zählen, trat das InfoCenter gegen 1.405 Einreichungen aus 58 Ländern und 6 Kontinenten an. Das beeindruckende Ergebnis: 10 Medaillen (3 x Gold, 3 x Silber, 4 x Bronze) in 10 Kategorien. Damit konnte sich „Über Unten“ erfolgreich gegen internationale Top-Marken wie Google, Microsoft, Rolls Royce, McDonald’s, Heineken, Audi und TikTok durchsetzen. Gemeinsam mit Wien Tourismus, das ebenfalls 10 Auszeichnungen erhielt, zählt das InfoCenter bei den diesjährigen Eventex Awards zu den beiden bestplatzierten Marken weltweit.

Gold beim VAMP Award

Auch auf nationaler Ebene gab es Gold: Beim VAMP Award, der seit 23 Jahren kreative Kampagnen in den Bereichen Ambient Media (Werbeformen im direkten Lebensumfeld), Sales Promotion (absatzfördernde Maßnahmen am Point-of-Sale) und Digital Out-of-Home (digitale Außenwerbung) prämiert, wählte eine hochkarätige Jury das InfoCenter auf Platz 1.

In der Kategorie „Beste Live Marketing Aktivität“ ließ man große Namen wie Ikea, ÖBB und McDonald’s hinter sich. Den ersten Platz teilt sich das InfoCenter ex aequo mit der Kampagne „Waltz into Space“ von Wien Tourismus, die anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss und des 50-jährigen Jubiläums der European Space Agency den Donauwalzer ins Weltall sendete.

Multimediale Zeitreise in den Untergrund

Das InfoCenter, das architektonisch einem Siphon nachempfunden ist, konnte bereits im ersten Jahr über 10.000 Gäste verzeichnen. In einem 33 Meter langen und drei Meter breiten Ausstellungsrohr, das exakt den Original-Durchmesser des neuen Wiental-Kanals hat, erleben die Gäste eine faszinierende Zeitreise von den römischen Anfängen über die Cholera-Epidemien bis hin zur modernen Abwassertechnik.

Ein ausgeklügeltes Farbkonzept, Projektoren, Screens und ein akustischer Erzähler machen die unsichtbare Infrastruktur lebendig. So erfahren Besucher*innen hautnah, wie der 9 Kilometer lange neue Kanal den Fluss vor Verschmutzung schützt und die Stadt resilient gegen Starkregen macht.

Besucherinformationen im Überblick: Das Angebot leistet einen wichtigen Beitrag zur Klima- und Umweltbildung, richtet sich an Personen ab 10 Jahren und wird von einem kostenlosen Audio-Guide (auch für zu Hause) ergänzt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Standort: Stadtwildnis, Gaudenzdorfer Gürtel S (direkt bei der U4-Station Margaretengürtel)

Stadtwildnis, Gaudenzdorfer Gürtel S (direkt bei der U4-Station Margaretengürtel) Donnerstag: 14:00 – 19:00 Uhr

14:00 – 19:00 Uhr Freitag: 09:00 – 14:00 Uhr

09:00 – 14:00 Uhr Samstag: 10:00 – 15:00 Uhr (An Feiertagen geschlossen)

Kontakt zur Baustelle und Infocenter: Für technische oder organisatorische Fragen zur Baustelle (Ombudsstelle): Info-Telefon: +43 664 158 48 69, Info-Mail: [email protected]. Das Info-Telefon ist von Montag bis Donnerstag 08:00 bis 17:00 Uhr und Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr besetzt.

Weiterführende Links: Wien Kanal: https://www.wien.gv.at/umwelt/kanal/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)