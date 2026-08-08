  • 08.08.2026, 17:59:02
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Hanger: Die FPÖ lebt anscheinend von Panikmache und Schwarzmalerei

400 Aufnahmen von Polizeischülern seit 2024 bis zum Ende dieses Jahres sprechen eine deutliche Sprache

Wien (OTS) - 

„Die FPÖ lebt offensichtlich von Panikmache und Schwarzmalerei. Fakt ist: Auch in der Steiermark werden die Abgänge bei der Exekutive 1:1 ersetzt. Unter Innenminister Gerhard Karner wird sichergestellt, dass Pensionierungen und andere Abgänge entsprechend nachbesetzt werden. Von einem Kahlschlag kann daher keine Rede sein. Wer mit falschen Behauptungen über die personelle Ausstattung der Polizei Stimmung macht, verunsichert die Menschen und tut den Polizistinnen und Polizisten keinen Gefallen“, so Andreas Hanger.

„Gleichzeitig zeigt die FPÖ, wo sie tatsächlich steht: Wenn es darum geht, der Polizei wirksame Befugnisse zu geben, ist sie dagegen. Ob bei der Überwachung von Messenger-Diensten zur Gefährder-Abwehr oder bei der elektronischen Fußfessel, die FPÖ blockiert Maßnahmen, die unsere Polizei bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und die Sicherheit der Menschen erhöhen. Die Bundesregierung sorgt für eine verlässliche Nachbesetzung des Personals und moderne Befugnisse für die Exekutive. Die FPÖ liefert hingegen Fake News und verhindert effektive Polizeiarbeit“, betont Hanger.

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