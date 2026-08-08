  • 08.08.2026, 13:08:02
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FPÖ-Landbauer: „Neuwahlen jetzt! Bundes-ÖVP hat keine Antworten, und wenn dann die falschen“

ÖVP-Bundesparteiobmann beleidigt auf gecasteter Charme-Tour auf Steuergeld Millionen österreichischer Frauen

Sankt Pölten (OTS) - 

„ÖVP-Kanzler Stocker hat ganz offensichtlich keine Ahnung davon, welche logistischen, physischen und psychischen Höchstleistungen Millionen österreichischer Frauen, die ihre Kinder versorgen, den Haushalt schupfen und oft noch zusätzlich aus finanziellen Gründen einem Beruf nachgehen, 365 Tage im Jahr abliefern. Denn die Anstrengungen und Sorgen ums Kindeswohl kennen keine Ruhezeiten oder Sonn- und Feiertage. Somit war die familienfeindliche und abgehobene Aussage des ÖVP-Kanzlers kein Hoppala oder Ausrutscher, sondern die Offenbarung seines tief verankerten Frauen- und Familienbildes“, stellt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer klar.

Dass dieser verbale Tiefschlag gegen Frauen, Kinder und Familien auf einer für den ÖVP-Bundesparteiobmann vom Steuerzahler finanzierten Charme-Tour mit gecastetem Publikum über die Bühne ging, sei bezeichnend: „Schuldenpolitik, Asyl und Migration, Wirtschaft – die Bundes-ÖVP und die Verlierer-Ampel haben auf nichts eine Antwort und wenn, dann eine an den Lebensrealitäten der Landsleute völlig vorbeigehende“, so Landbauer weiter.

„Österreichs Mütter, Väter, Kinder, Familien, Pensionisten, Arbeiter, Angestellte und Unternehmer haben etwas Besseres verdient. Die einzig vertretbare Lösung für den ÖVP-Bundesparteiobmann wäre, den Weg für Neuwahlen frei zu machen oder soll unser Land bis zur Wettbewerbsunfähigkeit und völligen Bedeutungslosigkeit an die Wand gefahren werden?“, schließt Udo Landbauer.

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