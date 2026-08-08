  • 08.08.2026, 11:47:02
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ÖAMTC: Starkes, aber ruhiges Verkehrsaufkommen am Samstag

Kolonnenverkehr Richtung Süden, erste Staus Richtung Norden

Wien (OTS) - 

„Am Samstagvormittag kam es durch die zweite Reisewelle aus Bayern zu dichtem Urlauberverkehr in Richtung Süden. Zu den längsten Verzögerungen kam es dabei vor Tauern- und Katschbergtunnel auf der A10, sowie vor dem Karawankentunnel auf der A11 bei der Ausreise nach Slowenien, wo man Wartezeiten von einer guten Stunde in Kauf nehmen musste“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. In Tirol war vor allem die Fernpassstrecke (B179) betroffen, auf der Brenner Autobahn blieb der Verkehr zähflüssig. Gegen Mittag beobachtete man schon abklingendes Verkehrsaufkommen.

Am späten Vormittag setzte dafür der Rückreiseverkehr ein. In Richtung Norden wurde deshalb auf der A10 vor dem Helbersbergtunnel Blockabfertigung verhängt.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

(Fortsetzung möglich)

Alfred Obermayr

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