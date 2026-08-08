Czernohorszky: Verlängerte Bäder-Öffnungszeiten an vier Standorten gelten bis 16. August

Wien (OTS) -

Ursprünglich war die Verlängerung der Öffnungszeiten von vier Wiener Freibadstandorten bis 9. August vorgesehen. Wegen der anhaltenden Hitzebelastung hat Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky veranlasst, diese Akutmaßnahme bis 16. August zu verlängern.

„Die hohen Temperaturen stellen nach wie vor eine große Belastung für die Wienerinnen und Wiener dar. Weil viele Menschen Schutz in den Wiener Freibädern finden, haben wir vor kurzem die Öffnungszeiten von vier stark frequentierten Standorten verlängert. Diese Maßnahme wird nun bis 16. August verlängert“, sagt Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky. Großer Dank gelte ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen der Wiener Bäder, „die auch bei hohen Temperaturen und starkem Gästeandrang ihren Dienst leisten.

Im Sinne einer ausgewogenen Verteilung dieses Angebots über das Stadtgebiet betrifft diese Maßnahme das Kongreßbad in Ottakring, das Sommerbad Laaerberg in Favoriten, das Brigittenauer Bad im 20. Bezirk und das Strandbad Alte Donau.

Die Schließzeit in den genannten 4 Bädern, abgestimmt auf die Dämmerung, lautet 20.30 Uhr (Badeschluss 20:00 Uhr)

Alle Infos zu den Wiener Bädern finden Sie hier: https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder

Pressefotos: https://presse.wien.gv.at/bilder