Lotto: Dreifachjackpot am Sonntag – es geht um rund 3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Man könnte meinen, Fortuna macht Urlaub. Wäre da nicht der Joker. Aber der Reihe nach: Das Ergebnis der freitägigen Bonus-Ziehung von „6 aus 45“ kann kurz und knapp mit „kein Sechser und kein Fünfer mit Zusatzzahl“ beschrieben werden. Beim Sechser bedeutet das, dass es am Sonntag um einen Dreifachjackpot mit einer Gewinnsumme von rund 3 Millionen Euro geht, und beim Fünfer mit Zusatzzahl geht es um einen einfachen Jackpot mit rund 170.000 Euro.

Unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Tipps wurde wieder ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro ausgespielt, und dieser Bonus geht in die Steiermark.

LottoPlus

Ebenso ohne Sechser endeten die beiden Ziehungen bei LottoPlus. Die Gewinnsummen wurden jeweils wieder auf die Fünfer aufgeteilt, wobei sich bei der ersten Ziehung 57 Spielteilnehmer:innen über je rund 2.600 Euro, und bei der zweiten Ziehung 31 Gewinner:innen über je rund 4.800 Euro freuen dürfen. Beim Sechser der beiden LottoPlus Ziehungen am Sonntag geht es um jeweils rund 100.000 Euro.

Joker

Bleibt noch der Joker. Und hier hat es dann am Freitag doch noch einen Hochgewinn gegeben: Ein über die Lotterien App abgegebener Joker Tipp war der richtige, und das „Ja“ dazu war demnach 187.000 Euro wert.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Freitag, den 7. August 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen