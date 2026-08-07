Floridsdorfer Brücke: Baufortschritt ermöglicht frühere Verkehrsumstellung

Wien (OTS) -

Gute Nachrichten für Verkehrsteilnehmer*innen: Die Arbeiten auf der Floridsdorfer Brücke verlaufen zügiger als ursprünglich vorgesehen. Daher kann bereits in der Nacht von Freitag, 7.8.2026 auf Samstag, 8.8.2026 in der Zeit von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr in die zweite Bauphase gewechselt werden.

Damit stehen die Auffahrten auf die A22 ab dem kommenden Wochenende wieder in beide Fahrtrichtungen zur Verfügung.

Der frühere Wechsel in die nächste Bauphase wurde durch den raschen Baufortschritt ermöglicht.

Die Stadt Wien bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmer*innen für ihr Verständnis während der notwendigen Arbeiten und bittet auch weiterhin um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.wien.gv.at/verkehr/strassen/ und auf https://www.wien.gv.at/verkehr/baustellen/