Summer Schools beleben den IMC Campus Krems

Krems (OTS) -

Studierende der King Saud University (KSU) aus Riad, Saudi-Arabien, sowie des Singapore Institute of Technology (SIT) verbringen im Rahmen mehrwöchiger, praxisorientierter Intensivprogramme den Sommer am IMC Krems.

Auch während der Sommermonate ist die Internationalität am IMC Campus Krems spürbar. Zwei exklusiv entwickelte Summer Schools unterstreichen einmal mehr die Vision „International. Innovativ. IMC Krems.“.

Hospitality Training auf höchstem Niveau

Ein besonderes Highlight ist der Aufenthalt von 25 Studierenden der King Saud University (KSU) aus Riad. Die KSU liegt derzeit auf Platz 107 des renommierten QS-Rankings und zählt damit zu den besten Universitäten weltweit. Für die Studierenden des „Intermediate Hotel Management Diploma“, einem gemeinsamen Lehrgang der KSU und des IMC Krems, stellen die vier Wochen in Österreich den abschließenden Praxisteil ihrer Ausbildung dar.

Das Hospitality Training wird in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer NÖ/dem WIFI umgesetzt und nutzt die langjährige Expertise des IMC Krems im Bereich Tourismus. Neben den Lehrveranstaltungen am Campus sorgen zahlreiche praktische Einheiten und Fachexkursionen für einen abwechslungsreichen und praxisnahen Einblick in die Branche. Dazu zählt unter anderem ein Besuch im Hotel Park Hyatt in Wien.

Zukunft im Fokus: Nachhaltigkeit, Food Technology und Biotechnologie

Zeitgleich absolvieren Studierende des Singapore Institute of Technology (SIT) ein zweiwöchiges Intensivprogramm am IMC Krems. Im Mittelpunkt stehen aktuelle und zukunftsorientierte Themen wie Nachhaltigkeit, Food Technology und Biotechnologie.

Auch bei diesem Programm wird besonderer Wert auf die Verbindung von Theorie und Praxis gelegt. Exkursionen zu innovativen Unternehmen wie SONNENTOR ermöglichen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern spannende Einblicke in die regionale Wirtschaft und zeigen gleichzeitig die enge Vernetzung des IMC Krems mit erfolgreichen Unternehmen und Institutionen.

„Dass unser Campus auch im Sommer voller Leben ist, zeigt eindrucksvoll unsere starke Wirtschaftsnähe und gelebte Praxisorientierung. Durch die direkte Vernetzung dieser internationalen Studierenden mit österreichischen Vorzeigebetrieben schaffen wir einen enormen Mehrwert – das ist eine absolute Bereicherung für das Campus-Leben und stärkt die Bedeutung unseres Standorts“ , so Ulrike Prommer, Geschäftsführerin des IMC Krems.