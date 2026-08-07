ÖVP – Wienerinnen: Die Leistung von Familien ist unbezahlbar – Familie ist kein Business Case – Grüne verfehlen die Debatte

Wien (OTS) -

Mit Unverständnis reagiert die Landesleiterin der Wienerinnen, Gemeinderätin Sabine Keri, auf die jüngsten Äußerungen der Wiener Grünen zu Bundeskanzler Christian Stocker. Für Keri steht außer Frage: Kinderbetreuung und Kindererziehung bedeuten großen Einsatz und verdienen höchste Anerkennung. Wer die Leistung von Familien ausschließlich nach Arbeitsstunden oder Geld bemisst, verkennt ihren eigentlichen Wert.

„Selbstverständlich ist die Betreuung und Erziehung von Kindern sehr viel Arbeit. Gerade Mütter und Väter leisten Tag für Tag Enormes für ihre Kinder und damit für unsere Gesellschaft und verdienen dafür größten Respekt. Genau deshalb kann diese Leistung nicht auf Arbeitsstunden oder Geld reduziert werden. Familien sind kein Business Case – die Leistung von Eltern ist im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar. Genau das hat auch Bundeskanzler Christian Stocker klargestellt“, stellt Keri klar.

Österreich zähle bei den Familienleistungen europaweit zu den Spitzenreitern. „Finanzielle Unterstützung ist wichtig, ersetzt aber weder gesellschaftliche Wertschätzung noch den Respekt für das, was Eltern jeden Tag leisten. Das kann die Politik nicht verordnen – das müssen wir als Gesellschaft gemeinsam leben“, so Keri.

Kritisch sieht Keri den Versuch der Grünen, Familienpolitik allein auf die frauenpolitische Ebene zu heben. „Die Grünen führen eine Scheindebatte, weil sie Familie offenbar nur durch die Brille von Arbeitsstunden, Geld und der Rolle der Frau betrachten. Familie ist Verantwortung von Müttern und Vätern gleichermaßen und verdient Anerkennung statt ideologischer Instrumentalisierung“, so Keri.