- 07.08.2026, 13:31:03
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- OTS0064
Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl im Ö1-„Journal zu Gast“ am 8. August
Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer, ist am Samstag, dem 8. August 2026, bei Katja Arthofer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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