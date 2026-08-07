FPÖ-Mühlberghuber: „Kindererziehung ist Knochenjob! ÖVP-Kanzler putzt alle Mütter und Väter runter“

Sankt Pölten (OTS) -

„Burger für Kinder, Alkohol oder Psychopharmaka für die Bevölkerung, Teilzeitarbeitskräfte und die körperliche, mentale und emotionale Schwerarbeit aller Mütter sind laut Bundes-ÖVP wertlos. Diese schwarzen Sager sind keine Ausrutscher, so ist die pechschwarze Seele der blasierten ÖVP. Keine Ahnung von den Entbehrungen der vielen Mütter und Väter, die mit ihren täglichen Leistungen dieses Land überhaupt am Laufen halten“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Familiensprecherin LAbg. Edith Mühlberghuber nach der familienfeindlichen Zäsur von ÖVP-Kanzler Stocker im Rahmen der ÖVP-Charmeoffensive durch die Bundesländer den Kopf.

„Die Verlierer-Ampel kennt keinen Genierer, wenn sie den Bürgern eiskalt ins Geldbörsel greift. Vor allem Familien mit Kindern müssen dank der hausgemachten Teuerung jeden Euro zweimal umdrehen, und dann verhöhnt die Regierungsspitze alle Frauen und Männer mit einem Erziehungsauftrag. Es ist zum Fremdschämen“, so Mühlberghuber weiter.

„Nur die FPÖ steht an der Seite der österreichischen Familien, für eine echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung, für die Wertschätzung der Arbeit aller Mütter und Väter und somit für die rot-weiß-rote Zukunft unseres Landes“, schließt Edith Mühlberghuber.