LIPIZZANER-ALMABTRIEB 2026 – ein gemeinsames Fest in der Lipizzanerheimat

Graz (OTS) -

Wenn die jungen Lipizzanerhengste am 12. September von der Sommerfrische auf der Stubalm nach Piber zurückkehren, begleiten einige Neuerungen ihren Weg über Maria Lankowitz und Köflach bis ins Lipizzanergestüt Piber. Der Tourismusverband Region Graz setzt unter anderem mit einem Oldtimer-Shuttle, der Kooperation mit dem neuen Pferdefilmfestival LIPIZZANIA und einem Konzertfinale bei freiem Eintritt neue Akzente rund um den traditionellen Almabtrieb.

Mehr als drei Monate verbringen die ein- bis dreijährigen Junghengste ihren Sommer auf rund 1.500 Metern Seehöhe beim Soldatenhaus auf der Stubalm. Am 12. September beginnt für die „Jungen Wilden“ frühmorgens der rund 20 Kilometer lange Weg zurück in ihre Stallungen nach Piber. Es ist ihr erster langer Fußmarsch und zugleich eine wichtige Erfahrung auf ihrem weiteren Ausbildungsweg.

Zu Mittag erreicht die Pferdekolonne Maria Lankowitz. Beim Gasthaus Wiendl wartet der erste Programmpunkt auf die „jungen Wilden“: das traditionelle Schmücken mit bunten Sommerblumen. Nach der feierlichen Pferdesegnung am Schlossplatz in Maria Lankowitz ziehen die Junghengste, weiter nach Köflach, wo sie schon vom Musikverein Gestüt Piber und zahlreichen Schaulustigen erwartet werden. Hufschlag, Musik und bunte Sommerblumen prägen den festlichen Einzug in die Stadt, bevor die Reise im Lipizzanergestüt Piber endet.

Diese traditionsreiche Route bildet das Herzstück des Lipizzaner-Almabtriebs. Der Tourismusverband Region Graz übernimmt die überregionale Bewerbung und setzt heuer zusätzliche Maßnahmen um, die den gemeinsamen Auftritt der Veranstaltungsorte stärken.

„Der Lipizzaner-Almabtrieb ist eine der eindrucksvollsten Traditionen der Lipizzanerheimat. Heuer verbinden wir die einzelnen Stationen noch intensiver in einem gemeinsamen Auftritt – mit einem abgestimmten Programm, kurzen Wegen und neuen kulturellen Akzenten. Die Lipizzaner geben dabei den Takt vor und die gesamte Region feiert mit“, so Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin und Thomas Apfelthaler, Finanzreferent des Tourismusverbandes Region Graz.

DIE NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK