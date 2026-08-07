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LIPIZZANER-ALMABTRIEB 2026 – ein gemeinsames Fest in der Lipizzanerheimat
12. September 2026 | Maria Lankowitz - Köflach - Lipizzanergestüt Piber
Wenn die jungen Lipizzanerhengste am 12. September von der Sommerfrische auf der Stubalm nach Piber zurückkehren, begleiten einige Neuerungen ihren Weg über Maria Lankowitz und Köflach bis ins Lipizzanergestüt Piber. Der Tourismusverband Region Graz setzt unter anderem mit einem Oldtimer-Shuttle, der Kooperation mit dem neuen Pferdefilmfestival LIPIZZANIA und einem Konzertfinale bei freiem Eintritt neue Akzente rund um den traditionellen Almabtrieb.
Mehr als drei Monate verbringen die ein- bis dreijährigen Junghengste ihren Sommer auf rund 1.500 Metern Seehöhe beim Soldatenhaus auf der Stubalm. Am 12. September beginnt für die „Jungen Wilden“ frühmorgens der rund 20 Kilometer lange Weg zurück in ihre Stallungen nach Piber. Es ist ihr erster langer Fußmarsch und zugleich eine wichtige Erfahrung auf ihrem weiteren Ausbildungsweg.
Zu Mittag erreicht die Pferdekolonne Maria Lankowitz. Beim Gasthaus Wiendl wartet der erste Programmpunkt auf die „jungen Wilden“: das traditionelle Schmücken mit bunten Sommerblumen. Nach der feierlichen Pferdesegnung am Schlossplatz in Maria Lankowitz ziehen die Junghengste, weiter nach Köflach, wo sie schon vom Musikverein Gestüt Piber und zahlreichen Schaulustigen erwartet werden. Hufschlag, Musik und bunte Sommerblumen prägen den festlichen Einzug in die Stadt, bevor die Reise im Lipizzanergestüt Piber endet.
Diese traditionsreiche Route bildet das Herzstück des Lipizzaner-Almabtriebs. Der Tourismusverband Region Graz übernimmt die überregionale Bewerbung und setzt heuer zusätzliche Maßnahmen um, die den gemeinsamen Auftritt der Veranstaltungsorte stärken.
„Der Lipizzaner-Almabtrieb ist eine der eindrucksvollsten Traditionen der Lipizzanerheimat. Heuer verbinden wir die einzelnen Stationen noch intensiver in einem gemeinsamen Auftritt – mit einem abgestimmten Programm, kurzen Wegen und neuen kulturellen Akzenten. Die Lipizzaner geben dabei den Takt vor und die gesamte Region feiert mit“, so Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin und Thomas Apfelthaler, Finanzreferent des Tourismusverbandes Region Graz.
DIE NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK
- Kostenfreier Shuttle-Service mit Oldtimer-Bussen
Eine der wichtigsten Neuerungen ist der kostenfeie Shuttle-Service mit liebevoll erhaltenen Oldtimer-Bussen. Im Zehn-Minuten-Takt verbinden sie die Veranstaltungsorte und ausgewiesenen Besucherparkplätze. Gäste können ihr Auto stehen lassen und bequem zwischen Maria Lankowitz, der Köflacher Innenstadt und dem Lipizzanergestüt Piber wechseln.
- Kooperation mit dem Pferdefilmfestival LIPIZZANIA
Das neue internationale Pferdefilmfestival findet von 10. bis 13. September 2026 in Köflach und Piber statt. Filmvorführungen für Kinder und Jugendliche, internationale Produktionen und Dokumentarfilme erweitern den Almabtrieb zu einem mehrtägigen Pferde- und Kulturwochenende.
- Konzertfinale im Lipizzanergestüt Piber
Ab 15.30 Uhr sorgt Antenne Steiermark mit einem DJ in der Arena für Musik. Ab 18 Uhr folgen die Konzerte von Matakustix und Tagtraeumer. Der Eintritt zum gesamten Musikprogramm ist frei.
- Durchgehende Veranstaltungsbegleitung und gemeinsamer Auftritt
Simone Koren-Wallis begleitet den Almabtrieb durch den Tag und verbindet die einzelnen Schauplätze inhaltlich miteinander. Hintergrundinformationen, Gespräche und aktuelle Eindrücke machen den Weg der Lipizzaner für das Publikum noch unmittelbarer erlebbar. Auch optisch wächst das Fest zusammen: Einheitliche Quick-Up-Hütten in Maria Lankowitz und das gemeinsame Branding geben den einzelnen Stationen ein wieder erkennbares Erscheinungsbild.
Die vollständige Presseinformation und weiteres Bildmaterial finden Sie HIER.
Rückfragen & Kontakt
Tourismusverband Region Graz
Mag. Susanne Haubenhofer
Telefon: 0664/88747551
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.regiongraz.at
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