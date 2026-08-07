  • 07.08.2026, 12:19:33
  • /
  • OTS0051

Juliane Bogner-Strauß: Die Leistung von Frauen und Familien verdient Anerkennung

Wien (OTS) - 

„Der Bundeskanzler hat seine Aussage von gestern klargestellt und seinen Respekt für die Leistungen von Frauen betont. Kinder großzuziehen ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft. Gerade Frauen leisten hier Tag für Tag Enormes mit viel Liebe, Verantwortung, Fürsorge und Einsatz“, so die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß.

„Unser Auftrag als Politik ist es, diese Leistung zu würdigen und Frauen bestmöglich zu unterstützen: mit einer guten Kinderbetreuung, echter Wahlfreiheit und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wer der Leistung von Frauen für die Familie weitere Wertschätzung entgegenbringen will, der tritt für das verpflichtende, automatische Pensionssplitting ein“, so Juliane Bogner-Strauß.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright