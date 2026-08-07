Juliane Bogner-Strauß: Die Leistung von Frauen und Familien verdient Anerkennung

Wien (OTS) -

„Der Bundeskanzler hat seine Aussage von gestern klargestellt und seinen Respekt für die Leistungen von Frauen betont. Kinder großzuziehen ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft. Gerade Frauen leisten hier Tag für Tag Enormes mit viel Liebe, Verantwortung, Fürsorge und Einsatz“, so die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß.

„Unser Auftrag als Politik ist es, diese Leistung zu würdigen und Frauen bestmöglich zu unterstützen: mit einer guten Kinderbetreuung, echter Wahlfreiheit und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wer der Leistung von Frauen für die Familie weitere Wertschätzung entgegenbringen will, der tritt für das verpflichtende, automatische Pensionssplitting ein“, so Juliane Bogner-Strauß.